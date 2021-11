Cum arată Julie Yaeger, soția lui Paul Rudd, actorul numit cel mai sexy bărbat al anului 2021. Cu ce se ocupă Julie

Paul Rudd, în vârstă de 52 ani, este unul dintre cei mai arătoși actori de la Hollywood și deja meme-urile cu el legate de faptul că nu îmbătrânește au devenit virale. Marele actor, deși a trecut de vârsta de 50 ani, arată tot ca la 30, iar mulți nu își pot explica cum se poate ca el să arate atât de tânăr.

Chiar dacă nu are niciun secret al tinereții sale, Paul se bucură de faptul că aspectul său fizic a creat controverse. Cu un chip veșnic tânăr și mereu într-o formă fizică de invidiat, Paul și-a meritat noul titlu din plin.

Cine e soția lui Paul Rudd, cel mai sexy bărbat al anului 2021

Julie Yaeger este norocoasa care e căsătorită cu cel mai sexy bărbat al anului 2021. Nu e doar un bărbat șarmant, dar Paul Rudd este și amuzant, carismatic, fără vârstă și extrem de grijulie. Julie și Paul în 1995, potrivit Parade.

Paul nu vorbește despre viața lui de familied au despre căsnicia sa pentru că dorește să își păstreze viața privată departe de ochii curioșilor.

Citește și: Actorii Paul Rudd şi Aisling Bea, despre cea mai bună versiune a lor, alienare şi mediu: Suntem o specie empatică. Haosul de acum nu ne defineşte

“Nu vreau ca oamenii să știe atât de multe lucruri despre mine. Nu sunt interesat să fiu ca o carte deschisă”, a declarat Paul într-un interviu pentru The New York Times, în 2019.

Pentru a se bucura în liniște de lucrurile frumoase din viața lui, Paul a ales să nu aibă cont pe nicio rețea socială.

Cum a început povestea de dragoste dintre Paul și Julie

Deși s-au cunoscut la începutul anilor ’90, Paul și Julie s-au căsătorit în 2003. Julie este o scenaristă foarte talentată, prin urmare și ea știe ce înseamnă să lucrezi în industria filmului și nu a fost dificil pentru ea să îi înțeleagă meseria soțului ei.

Julie Yaeger și Paul Rudd au împreună doi copii, o fetiță și un băiat, și locuiesc toți 4 în New York. Într-un interviu din 2011, Paul spunea:

“Eu și soția mea suntem căsătoriți de 16 ani. Părinții mei au fost căsătoriți întreaga mea viață până când tata a decedat”.

Așadar, părinții actorului au fost un exemplu de urmat pentru el. Paul Rudd și Julie Yaeger s-au cunoscut după ce el terminase filmările pentru filmul Clueless, în 1995. După încheierea filmărilor, Pul a decis să se mute în New York și în prima lui zi în oraș a ajuns cu întârziere la proba pe care urma s[ o dea.

Citește și: Actorul Paul Rudd, votat cel mai sexy bărbat din lume. Reacția neașteptată a actorului

Pentru că era pe grabă, și-a lăsat valiza și întreg bagajul în biroul agentei de PR, o tânără domnișoară care i-a atras atenția. Acea femeie era chiar Julie.

“Ea a fost prima persoană pe care am întâlnit-o în New York. Am început să vorbim și dădea dovadă de atâta maturitate. Trăise câteva experiențe neplăcute la viața ei, și eu la fel și impresia pe care mi-a lăsat-o a fost că e o femeie wow. Asta nu e o fată”, a povestit Paul într-un interviu pentru Marie Claire UK.

Povestea lor de dragoste a evoluat foarte frumos chiar și după căsătorie, iar în 2017, Paul a făcut un film cu soția lui. Pelicula se numește Fun Mom Dinner și este scris chiar de Julie. Producătorul filmului este însuși Paul Rudd.

Julie și Paul au împreună doi copii. Jack s-a născut în 2006, iar Darby s-a născut în 2010. În același interviu pentru Marie Claire din 2018, Paul a povestit că îi pune adesea în situții stânjenitoare pe copii săi din cauza glumelor pe care le face.