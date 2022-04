Cum arată Kendall Jenner fără filtre de înfrumusețare. Imaginea ei e departe de realitate

Kendall Jenner era una dintre cele mai bogate vedete din lume care și-a creat o adevărată comunitate pe Instagram, unde postează mereu fiecare detaliu al vieții ei. Asta s-a întâmplat și acum când a distribuit o imagine cu „noile buze”, însă fanii au observat un detaliu care a pus internetul pe jar.

Kendall Jenner, acuzată că exagerează cu filtrele de înfrumusețare de pe Instagram

În fotografiile postate pe Instagram, buzele tinerei de 26 de ani sunt vizibil mai mari față de cum arată ea în realitate. Urmăritorii o acuză că face abuz de filtre și că nu arată așa de fapt.

Totul a plecat de la o fotografie realizată la Festivalul Revolve din La Quinta, California, pentru Coachella duminică, unde se vede cu adevărat diferența. Buzele naturale ale lui Kendall a fost văzute în toată splendoarea și se poate observa că vedeta a trecut cu creionul mult peste conturul lor natural, pentru a da impresia că sunt mai mari, potrivit Daily Mail.

Kendall a participat în weekend la Coachella, unul dintre cele mai mari festivalauri din SUA, împreună cu sora ei Kylie și prietena ei, Hailey Bieber.

Buzele lui Kendall au devenit un subiect de discuție încă din luna martie a acestui an, când a apărut cu o imagine mult modificată. Surorile ei, Kim Kardashian și Kylie Jenner sunt cunosute deja pentru faptul că exagerează cu filtrele de înfrumusețare de pe Instagram, dar Kendall susține, în continuare, că este naturală. Mai mult, ea neagă că și-a injectat vreodată ceva în buze.

Cât de mult s-a schimbat Kendall Jenner de-a lungul anilor

Bruneta care a ajuns la peste 232 milioane de urmăritori pe Instagram, devenind extrem de faimoasă după ce a apărut în show-ul Keeping Up with the Kardashians, postează adesea fotografii incendiare.

De la copilul adorabil cu zâmbet ștrengar, aceasta a devenit o adevărată femeie care știe cum să își pună în valoare formele, și are o siluetă de invidiat. Pentru a avea un trup fără cusur, frumoasa brunetă se antrenază din greu și are mereu grijă la alimentația ei.

Modelul de succes are și ea propria sa linie de produse cosmetice, exact cum are și sora sa, Kylie Jenner. Pe lângă afacerea ei cu cosmetice, Kendall este implicată în numeroase campanii de promovare ale unor branduri faimoase de fashion, cum ar fi Calvin Klein, Liu Jo și multe altele. De asemenea, noua sa pasiune este descoperirea unei băuturi perfecte cu tequila, iar de curând a lansat și un brand de băuturi alcoolice.

