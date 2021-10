Cum arată Kieran Culkin, fratele mai mic al lui Macaulay Culkin, vedeta din filmele Singur Acasă

Kiran Culkin este fratele mai mic al actorului Macaulay Culkin. Puțini știu că și Kiran este actor, obținând rolul lui Roman Roy într-un serial HBO numit Succession. Kiran a devenit tată pentru a doua oară în luna august a acestui an.

Kieran Culkin a devenit tată pentru a doua oară

Celebrul actor în vârstă de 39 ani este căsătorit cu Jazz Charton și împreună au 2 copii. Într-un interviu recent, Kiran a povestit ce înseamnă să fie tatăl a doi copii mici. Oricât de dificilă este misiunea lui, uneori faptul că poate dormi liniștit îl face să se simtă vinovat, a explicat Kiran, potrivit Daily Mail.

Atunci când a plecat de-acasă pentru a filma pentru un nou proiect, Kiran a povestit în timpul emisiunii TV a lui Lorraine Kelly că în sfârșit a reușit să doarmă.

Ce spune Kieran despre experiența de a fi tătic

“După ce am avut primul copil, am plecat din oraș pentru că aveam de filmat un talk show (…) și am reușit să dorm mult, asta m-a făcut să mă simt vinovat. Ceasul meu biologic înțelege că sunt tată acum”, a spus Kiran.

Citește și: Macaulay Culkin a devenit tată pentru prima dată. Actorul din "Singur acasă" și Brenda Song sunt părinții unei fetițe

Despre experiența de a fi tată, Kiran a mai spus că îi place să schimbe scutece pentru că această actrivitate îl ajută să aibă o strânsă legătură cu copii lui.

“Îmi place să schimb scutece, simt că e un moment de conexiune. Atunci putem învăța multe lucruri unul de altul. Inventez jocuri, e o chestie de conexiuni”, a mai adăugat Kieran.

Kieran are un fiu de o lună și o fiică, pe nume Kinsey, în vârstă de 2 ani.

“Cu un nou născut e foarte greu. Nici măcar nu mă au prin preajmă”, spune Kieran care crede că se va bucura mai mult de compania micuților săi în special când vor mai crește.

Kieran și Jazz s-au cunoscut într-un club și au deci să se căsătorească în 2013, după o relație de 7 ani. În 2019 s-a născut micuța lor Kinsey, în septembrie 2019.

Macaulay Culkin, tatăl unei băiețel

Culkin s-a retras din lumina reflectoarelor în anul 1994 și a revenit pe ecrane abia un deceniu mai târziu, cu apariții în seriale precum Will & Grace.

Citește și: Ce avere are Macaulay Culkin, cel mai cunoscut copil-actor din lume după filmele “Home Alone"

Deși a preferat să stea departe de camerele de luat vederi în ultimii ani și e surprins rar în public, Macaulay Culkin a fost zărit pentru prima dată cu băiatul lui, Dakota, în public. Băiețelul a fost numit după sora lui Culkin, Dakota, ce și-a pierdut viața într-un accident de mașină în anul 2008.

Cei doi au fost surprinși pe stradă, în Los Angeles. Culkin a fost surprins de paparazzi în timp ce își căra băiatul într-un marsupiu de bebeluși, de culoare gri. Micuțul purta pijamale de culoare albastră, cu un model negru pe ele.

Acum în vârstă de 41 de ani, Culkin a devenit tată pentru prima dată pe 5 aprilie 2021. El și prietena lui, Brenda Song, sunt împreună de ani de zile.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express