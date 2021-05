Ce avere are Macaulay Culkin, cel mai cunoscut copil-actor din lume după filmele “Home Alone"

Actorul din “Singur Acasă” a cunoscut succesul încă din copilărie, în urmă cu 30 de ani, pe când era doar un puști. Simpaticul Kevin, din filmul care e revăzut de aproape toată lumea de sărbători, a câștigat fani la nivel international.

Flmul care a debutat în 1990 a avut un succes incredibil și a încasat uriașa sumă de 476 milioane de dolari la nivel mondial. Astfel, Macaulay Culkin în vârstă de doar 10 ani pe atunci, s-a transformat într-o vedetă la Hollywood.

Succesul nu i-a adus doar fericire

Macaulay Culkin a avut o copilărie extrem de grea. A fost nevoit să îndure tratamentul nemilos pe care tatăl lui i-l aplica. Actorul, acum în vârstă de 40 de ani, pune comportamentul tatălui pe seama invidiei.

Din 1994, Macaulay Culkin a renunțat la actorie, doar pentru a reveni în 2003, după ce a primit un rol în filmul Will and Grace. Problemele cu drogurile și alcoolul i-au afectat atât viața personală, cât și pe cea profesională.

''Călătoream prin toată ţara şi eram închis într-o cameră cu un om care nu mă plăcea. Un om rău. Care m-a abuzat fizic şi psihic. Pot să vă arăt cicatricile mele. Era gelos pe mine şi mă ameninţa cu `Fă aşa, sau te lovesc!`. Tot ceea ce a încercat să realizeze în viaţă, mie mi-a ieşit chiar înainte de 10 ani”, a spus actorul într-un podcast al artistului Marc Maro preluat de news.com.

Cu toate acestea, după perioade de recuperare și dezintoxicare, el a recreat în 2018 câteva momente din filmul “Singur Acasă” pentru o reclamă Google. Joe Pesci și Daniel Stern îi interpretau pe tâlharii din film. Astăzi, Joe Pesci are 77 de ani, iar Daniel Stern are 63 de ani.

Ce avere are Macaulay Culkin

În prezent, Macaulay nu mai ține legătura cu niciunul din părinții săi, după un lung proces cu aceștia în care miza principală a fost averea de 17 milioane de dolari a starului.

Macaulay și iubita lui, Brenda Song, au devenit părinți în urmă cu puțin timp, având un fiu pe nume Dakota Song Culkin. Puțini au știut că Macaulay are o relație atât de serioasă de mult timp, în special pentru că e foarte discret atunci când vine vorba de viața lui personală.

Macaulay Culkin și Brenda Song s-au cunoscut în Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Changeland” (2019). De atunci, cei doi au început o poveste de iubire. Rodul dragostei lor este o fetiță minunată, potrivit news.ro.

Micuțul Dakota e norocos să se nască într-o așa familie, cu o avere impresionantă. Nu doar Macaulay a început cariera de actor din copilărie, ci și Brenda, când a debutat în anii 90 în “Thunder Alley, Fudge”. Filmul care a consacrat-o a fost “The Suite Life of Zack & Cody”, ajutând-o să devină una dintre starurile cel mai bine plătite în anii 2000. Brenda are, de asemenea, și o carieră strălucită în modeling. Frumoasa blondină are o avere de 5 milioane de dolari. Între timp, Macaulay, cu toate afacerile sale, modeling, podcast și banii din actorie, a strâns o avere de 18 milioane de dolari.

