Cum arată Lidia Buble nemachiată. Artista s-a afișat fără strop de machiaj pe internet

Lidia Buble s-a afișat în fața urmăritorilor din mediul online fără strop de machiaj pe față. Cum arată artista atunci când nu este pe scenă sau la filmări.

Cum arată Lidia Buble nemachiată | Instagram

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară și este extrem de deschisă și apropiată de fanii ei. Artista împărtășește aspecte din viața personală cu fanii ei de pe Instagram și nu se sfiește să se afișeze fără strop de machiaj. Recent, Lidia Buble a postat o fotografie în care s-a imortalizat naturală, fără strop de machiaj pe față. Iată cum au reacționat fanii.

Lidia Buble, fără strop de machiaj pe față

Atunci când nu e pe scenă la concerte sau la evenimente, Lidia Buble se bucură din plin de viață. Artista preferă ca în timpul liber să folosească cât mai puțin machiaj, astfel că, nu se sfiește să se afișeze așa și în mediul online.

De-a lungul timpului, Lidia Buble s-a mai afișat fără make-up în secțiunea de Insta-story, însă niciodată nu a postat așa cum a făcut-o acum. Fiind apropiată de comunitatea ei de fani, Lidia Buble s-a fotografiat complet naturală, fără pic de fond de ten sau machiaj la ochi, iar fanii au fost impresionați de frumusețea ei naturală.

„Ce e frumos si luí Dumnezeu ii place”, „Esti superba @lidiabuble 😍 felicitari”, „Ești frumoasă așa cum ești ca o zână din povești”, „Cu ochii aia tristi,cu ochii aia mari, cu ochii aia…”, au fost câteva dintre comentariile de fani.

De ce nu apelează Lidia Buble la operații estetice

Lidia Buble a vorbit mereu deschis despre aspectul său fizic și pune că nu simte nevoia unei schimbări. Se simte înzestrată de mama natură și cu toate că a fost subiectul numeroaselor controverse din cauza formei nasului ei, artista spune că nici asta nu a împins-o să apeleze la vreo intervenție estetică, deși spune că nu este împotriva acestora.

„Eu nu sunt împotriva celor care apelează la astfel de intervenții și nici nu pot spune dacă este în regulă sau nu, pentru că fiecare alege ce face cu propriul corp. Eu sunt adepta intervențiilor de genul dacă există ceva de ordin funcțional și trebuie „reparat” dar, în rest, în ceea ce ma privește nu aș apela să-mi fac vreo ajustare. A fi natural este unic și de mare mândrie!”, a spus Lidia Buble pentru Spynews.ro.

Lidia Buble spune că își acceptă fiecare parte din corp și este recunoscătoare că este sănătoasă.

„Eu sunt de părere că nimeni nu are vreun defect. Nu am avut, vreodată, complexe sau să spun că mă deranjează ceva la mine. Dimpotrivă, am mulțumit Celui de Sus că m-am născut, crescut sănătoasă și că sunt mandră de cum sunt. Iar, atunci când primeam multe mesaje legate de nasul meu, să știți că nu mă deranja. Ba spuneam, și încă susțin asta, că nasul acesta e unic, cu personalitate. Asta mă face să fiu aparte…originală”, a mai spus Lidia Buble.