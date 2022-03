Cum arată locuința lui Nea Marin. Liviu Vârciu a filmat interiorul: „Are bani. Și-a făcut frumos în casă”

Încă de când a ajuns acasă la nea Marin, Liviu Vârciu a observat că are arborat un steag tricolor și l-a numit „naționalist” pe cel pe care îl consideră „tăticul lui”.

Liviu Vârciu și nea Marin Barbu au un mod unic și recognoscibil prin care interacționează. Încă din pragul casei cei doi și-au făcut glume reciproc, apoi Liviu Vârciu a fost poftit în casa coregrafului. „Mașina se bagă cu spatele. Ai făcut școala de șoferi?” a glumit nea Marin cu cel pe care îl numește „băiatul lui”.

Cum a reacționat Liviu Vârciu când a intrat în locuința lui nea Marin: „Ia uite ce bani are nea Marin”

„Ia uite ce casă mare are! Ia uite ce bani are nea Marin. A făcut frumos aici. Și-a făcut frumos în casă”, a spus Liviu Vârciu în timp ce filma locuința coregrafului.

Ulterior, Liviu Vârciu a mers la biroul lui nea Marin spunând: „Are birou. Dar ce ești, director?”. „Sunt șeful șefilor” a răspuns coregraful.

Nea Marin l-a ajutat pe Liviu Vârciu să scape de datorii

Liviu Vârciu au o relație foarte apropiată, iar la nevoie nea Marin l-a ajutat cu bani pe Liviu Vârciu.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră.”, a spus nea Marin pentru viva.ro.

Liviu Vârciu a vorbit la Antena Stras și despre moemntul în care nea Marin l-a ajutat cu bani pentru casă.

„M-a ajutat, mânca-i-aș gura lui! Am fost într-o situație foarte dificilă, nu-mi mai ajungeau banii pentru casă pe care încerc să o finalizez și nea Marin imediat a sărit. Cine-ți mai împrumută bani în ziua de astăzi?! E adevărat că eu mai cheltuiesc banii pe prostii”, a spus Vârciu la Antena Stars.

