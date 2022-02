Nea Marin a povestit cum l-a ajutat pe Liviu Vârciu să scape de datorii. Ce dezvăluri a făcut despre artist

Marin Barbu, cunoscut pe numele de nea Marin, surprinde de fiecare dată cu energia sa și felul carismatic din cadrul emisiunilor TV la care participă cu mult entuziasm. De asemenea, publicul savurează cu plăcere fiecare moment de pe micile ecrane în care acesta apare alături de Liviu Vârciu.

Cei doi nu se tem să își expună legătura specială și la televizor. Totodată, fanii s-au obișnuit ca nea Marin să-i spună artistului că este cel de-al treila copil al său. În cadrul unui interviu pentru viva.ro, gazda emisiunii „Poftiți pe la noi” a vorbit cu emoție despre relația pe care o are cu Liviu Vâriu, dar și despre datoriile de care l-a săpat pe acesta.

Cum l-a scăpat nea Marin pe Liviu Vârciu de datorii

Celebrul nea Marin a mărtusit că îl consideră pe Liviu Vârciu parte a familie sale, iar relație dintre ei este una foarte specială, chiar dacă la televizor nu pare că se înțeleg de cele mai multe ori. Mai mult decât atât, acesta a declarat faptul că l-a ajutat pe artist să își achite toate datoriile și să își termine casa în care locuiește acum alături de Anda Călin și cei doi copii ai lor.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră.”, a povestit el, potrivit sursei citate mai sus.

Întrebat despre vedetele cu care a reușit să rezoneze în cadrul edițiilor din „Poftiți pe la noi”, nea Marin a avut un răspuns direct: „Când a fost vorba despre muncă serioasă, m-am înțeles foarte bine cu Gina Pistol, Diana Munteanu, Iuliana și Nicoleta Luciu. Sunt muncitoare fetele astea așa cum n-ați mai văzut! Sunt foarte mulți care m-au impresionat și au tras alături de mine.”

De asemenea, gazda emisiunii „Poftiți pe la noi” a spus că nu a rezonat cu Andreea Tonciu, Leonard Doroftei și Liviu Guță.

„La fel și Leonard Doroftei, cred că nu a putut să țină ritmul cu mine, sau Andreea Tonciu, ea a și plecat. Bineînțeles, închei lista cu omul care îmi mănâncă viața de 12 ani de zile și mă contrează tot timpul – băiatul meu, Liviu Vârciu!”, a mai adăugat el, fără ezitare.

