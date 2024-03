Cum arată mama Giuliei, fosta concurentă America Express. Reacția fanilor

Giua Anghelescu și Vlad Huidu, foștii concurenți America Express, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbzul românesc. Giulia a moștenit frumusețea de la mama ei.

După aventura din America Express, Giulia Anghelescu s-a concentrat mai mult pe familie și prieteni, postând mai multe fotografii alături de cei dragi.

De curând, Giulia a postat o fotografie emoționată cu femeia care i-a dat viață și care a îndrumat-o și inspirat-o tot timpul.

Cum arată mama Giuliei Anghelescu

Frumoasa cântăreață știe deja că mama ei e mândră de ea, așa că a hotărât să se mândrească și ea cu femeia care i-a dat viață.

Una blondă și cealaltă brunetă, contrastul dintre cele două a fost unul perfect în fotografia în care amândouă au purtat haine negre.

Citește și: Giulia și Vlad Huidu trec prin momente grele. Fiul lor a fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mama Giuliei o sărută pe fiica ei pe obraz în timp ce Giulia zâmbește. Poza a stâns peste 6.000 de reacții din partea urmăritorilor Giuliei.

La descrierea fotografiei, Giulia a adăugat un mesaj emoționant pentru mama ei:

“Mai stii cum a fost prima oara cand m-ai tinut in brate? Iti amintesti primul meu zambet, primul cuvant, primul pas? Mai tii minte cand faceam cea mai mare dezordine in casa, cand m-am gandit sa plec in lume...la 3 ani si m-ai cautat ore intregi, cand nu voiam sa ma imbrac decat cu cele 2 costumase din panza topita cand tu te chinuiai sa imi asortezi garderoba la a ta?

Acum stiu ce inseamna toate astea! Sunt sigura ca nu ai uitat nimic!!! Fiecare clipa petrecuta impreuna are locul ei in inima ta mare... Tot ce-mi doresc e sa te am langa mine sanatoasa, fericita, iubita inca o mie de ani de acum incolo! Oriunde m-as afla tot la tine in brate e casa mea! Iti multumesc pentru tot! Te iubesc, mami!”

Citește și: Vlad Huidu, surprins circulând cu metroul. Ce s-a întâmplat cu cele două mașini pe care le are

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Ce a fost suprinzător este că mulți au crezut că femeia brunetă este sora ei.

“Wow!Am crezut ca este sora ta!Sincer!Ce mama tanara ai!Sa va traiasca si sa va bucurati impreuna una de alta!❤️”

“Așa mamă, asa fiică !!”

“Sunteți foarte frumoase și sa știi ca la Asia expres m-am uitat pt tine și soțul, un cuplu minunat👏👏👏”

Nu există niciun dubiu că Giulia a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama ei.

Citește și: Finala America Express, 26 decembrie 2023. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați înainte de Finala din Buenos Aires

Giulia și Vlad Huidu au trecut prin momente grele

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi foști concurenți de la America Express au trecut prin momente dificile după ce, de curând, ei au ajuns la spital cu fiul lor, Mika.

Micuțul a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a acuzat dureri abdominale insuportabile și febră mare. Se pare că micuțul contractase un virus gripal care l-a afectat mai întâi la nivel intestinal.