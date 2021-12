Cum arată mama lui Fuego. Mult timp s-a crezut că că Fuego e fiul Irinei Loghin, de la melodia "Impodobește mamă bradul"

Fuego și Irina Loghin sunt de nedespărțit. Legătura dintre ei este una de-a dreptul specială, cântărețul declarând în nenumărate rânduri că artista de muzică populară îi este ca o a doua mamă, însă doar la figurat, căci alta este cea care i-a dat viață artistului.

Cum arată mama lui Fuego

Eugenia Surugiu este o prezență foarte discretă, care și-a sprijinit fiul din spatele camerelor de filmat și de puține ori a fost văzută. Îndrăgiții admiratori ai artistului au aflat cine este mama lui prin intermediul postărilor de pe social media.

Acesta a postat de câteva ori imagini cu cea mai de preț ființă din viața sa. Doamna Eugenia Surugiu a împlinit pe 17 decembrie anii, iar fiul său i-a lăsat un mesaj înduioșător.

“Azi este ziua mamei mele! Ce mare bucurie să o știu aproape de mine, sănătoasă, cu umorul la purtător și cu sensibilitatea ei! Nu-i sunt aproape fizic, dar sufletul meu e mereu în ochii ei, în glasul ei, în fiecare cuvânt, gând și gest!

Mama și-a pus viața în slujba mea și eu sunt cea mai puternică realizare și satisfacție a ei! A sacrificat mult, a muncit pe brânci, m-a ambiționat și m-a educat de așa manieră încât să nu sufăr prea tare în viață!

Mama este un om plin de umor, cu spirit critic și multă omenie! Ei îi datorez totul și parcă am impresia că nu i-am mulțumit niciodată suficient pentru câte a făcut! Ii doresc tot binele posibil și să-mi fie aproape multă vreme, să mă pot bucura de ea! Va citi cu siguranță toate mesajele de la voi și va fi tare fericită! Îți mulțumesc, scumpă mamă, că ești și că sunt! Te iubesc! La mulți ani!”, a scris Fuego pe pagina sa de Facebook.

Despre Irina Loghin a spus mai demult: ''De 15 ani, îmi este mamă adoptivă și omul care m-a învățat să prețuiesc mai mult folclorul nostru românesc'', a fost mesajul emoționant al lui Fuegp pe contul său de Instagram.

Artistul a mărturisit că doamna muzicii populare l-a influențat încă de când era copil. Mama sa biologică, Eugenia, l-ar fi botezat pe acesta după copiii Irinei Loghin.

''Mi-au pus numele Paul Ciprian, după băieții Irinei Loghin. De unde să cred eu vreodată să cânt cu Irina Loghin? Am crescut și îi spuneam lui tati dacă o să am vreodată șansa să cânt lângă doamna Loghin. După ce am devenit cunoscut am făcut primul proiect împreună'', a spus Fuego, potrivit avantaje.ro.

Până la 45 de ani, Fuego a reușit să devină un fenomen pentru mulți oameni. Acesta a avut un succes fulminant în anii care au trecut și a scos melodii care pur și simplu par a fi nemuritoare, cum ar fi: “Împodobește mamă bradul”, “Sărut femeie mâna ta” și “Valurile vieții”, sunt doar câteva dintre producțiile care i-au adus succesul pe piața muzicală din România, dar și din afară.

