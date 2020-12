Cum arăta Mark Wahlberg în tinerețe. Puțini știu ce carieră a avut înainte să ajungă actor

Mark Wahlberg și-a făcut un renume în lumea filmului cu pelicule precum The Basketball Diaries, Boogie Nights, The Perfect Storm, Planeta Maimuțelor, The Departed, The Fighter, seria Transformers, Entourage și și seria Tata în război cu...tata.

Puțini știu, însă, că atunci când era tânăr, Mark a avut inițial o carieră în muzică și a ajuns chiar și la închisoare din cauza problemelor cu legea.

Ce carieră a avut Mark Wahlberg înainte să ajungă actor

Fratele lui Mark, Donnie Wahlberg, a devenit faimos în SUA datorită trupei sale New Kids on the Block.