Cum arată Mary Magdalene, femeia complet tatuată care are nas de păpușă Barbie și ochi de pisică

În vârstă de 24 de ani, tânăra provine dintr-o familie extrem de religioasă iar în copilărie nu avea voie să se uite nici măcar la desene sau filme pentru copii, potrivit publicației britanice, Daily Mail.

Imaginile cu ea din copilărie și adolescență o prezintă cu chip aproape angelic, total opus față de noua sa imagine.

La 12 ani, când s-a răzvrătit împotriva familiei și a normelor sociale, Mary Magdalene și-a început și viața sexuală și a luat calea alcoolului și a drogurilor.

De aici până la a deveni stripteuză și damă de companie nu a fost decât un pas, pe care aceasta l-a făcut fără să stea pe gânduri, se arată în sursa citată.

Într-o postare recentă de pe platforma Instagram, unde este urmărită de un număr mare de oameni, aceasta a dezvăluit numărul mare de intervenții chirurgicale, precum și detaliile aferente, printr-un mesaj imprimat pe tricoul pe care îl poartă peste bustul imens.

Mary Magdalene, despre drumul operațiilor estetice: "Era să mor pe masa de operații. Dar nu mă voi opri niciodată. Îmi voi crește, mereu, toate părțile corpului, mai mult și mai mult, până la refuz. Îmi place să arăt ca o femeie ieftină"

Femeia are un bust imens, are corpul plin de tatuaje iar în 2018 era la un pas să moară pe masa de operații în timpul unei intervenții pentru a-și mări zona intimă cât să pară inflamată. Magdalene, care acum este vedetă și pe site-urile pentru adulți, a precizat că îi place să arate ca o femeie ușoară. În plus, ea a plătit peste 100 de mii de dolari, până acum, pentru operațiile făcute.

Îmi place să arăt ca o femeie ieftină, ca o femeie ușoară. Îmi place să fiu diferită și mi-am dorit foarte mult ca zona mea intimă să arate, în permanență, ca atunci când este inflamată, a spus ea.

Am cerut special așa ceva medicului meu și aproape că era să mor pe masa de operații din cauza hemoragiilor puternice, a spus ea, potrivit sursei citată.

De altfel, cea mai recentă operație i-a adus femeii un nas de păpușă Barbie și ochi de pisică și a menționat că nu se va opri din operații.

Vreau să-mi cresc mereu părțile corpului. Nu am de gând să mă opresc. Nu există un sfârșit al operațiilor estetice, pentru mine, a mai precizat femeia.

