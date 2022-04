Cum arată mezinul familiei lui Viorel Șipoș de la 3 Sud Est. Artistul a publicat imagini cu chipul fiului său

Recent, Viorel Șipoș a publicat pe rețelele sociale imagini cu mezinul familiei. În una dintre fotografii apare ținându-și băiatul în brațe, iar 13 mii de fani au apreciat imaginea înduioșătoare:

„Creste noua generație 3Sud Est, Frumusețe de băiețel”, Să crească mare si sănătos. Să vă aducă multe bucurii”, „Sa va traiasca e tare frumusel!”, „Vaaaaiiii!!! Ce minune!”, Sa vă trăiască bebe!”, „Ai îmbătrânit frumos. Să vă trăiască minunea de copil sa că umple sufletul de bucurie”, „Felicitări! Mă bucur să te văd tătic!”, au comentat fanii.

Viorel Șipoș de la 3 Sud Est a devenit tată pentru a doua oară în noiembrie 2021.

Totodată, Viorel Șipoș a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu soția, fiica și fiul lui.

„Prea multa frumusete intr-o poza”, „Super frumoasa familie, multa sanatate si fericire”, „Frumoasa soție, frumoși copii”, „Superba familie”, Sunteți minunati”, au scris fanii în comentarii.

Georgiana Șipoș a făcut anunțul sarcinii în vara anului 2021, la scurt timp după ce fiica sa și a lui Viorel Șipoș împlinse vârsta de 4 ani

Viorel Șipoș s-a căsătorit cu Georgiana în anul 2017, având o petrecere restrânsă. În același an cei doi au devenit părinții unei fetițe.

„A fost o petrecere între prieteni. Petrecerea a avut loc în faţa casei lui, undeva la iarbă verde, cu grătar, ne-a plăcut maxim. Toată lumea a fost casual, a fost una dintre cele mai frumoase petreceri", povestea atunci Laurenţiu Duţă la Antena Stars.

Viorel Șipoș și Georgiana Șipoș se mândresc cu fetița lor, Rebeca, iar acum vor învăța ce înseamnă viața cu doi copii.

Trupa Trei Sud Est s-a format în data de 17 septembrie 1997. Încă din primii ani de activitate în industria muzicală, cei trei membrii ai formației au început să cunoască succesul , iar trupa a devenit ușor una dintre cele mai de succes formații românești, Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș fiind supranumiți „Regii muzicii dance“.

În primii ani de la fondare formația a bătut mai multe recorduri la capitolul de vânzări, aproximativ 800.000 de casete audio și CD-uri vândute în toată țara. Discul 3 Sud Est, lansat în 1998, a fost vândut în peste 200.000 de exemplare pe casetă audio, și în 6.000 de exemplare pe CD.

Printre cele mai cunoscute melodii ale formației se numără „Ai plecat”, „De ziua ta”, „Amintirile“, „Emoții”, „Vorbe care dor” și „Alături de îngeri”.

