Cum arată Mihai Onilă de la trupa AXXA, după 40 de zile de post cu apă. A slăbit 20 de kilograme

Mihai Onilă, unul dintre membrii trupei AXXA, a ținut post cu apă timp de 40 de zile. Nu doar că a fost unul dintre visurile sale, dar a reușit să dea jos 20 de kilograme. Iată cum arată acum!

Mihai Onilă, în vârstă de 53 de ani, a luat o decizie radicală la început de an. Artistul a ținut post timp de 40 de zile, timp în care a băut doar apă și a ajuns de la 86,4 kg la 68,5 kg, potrivit click.ro. Transformarea fizică este radicală!

Citește și: Imagini cutremurătoare cu Leo de la Strehaia. Slăbit de boală, în scaun cu rotile, sărbătorește 47 de ani pe holurile spitalului

Imagini cu Mihai Onilă de la AXXA, după ce a băut doar apă timp de 40 de zile

Mihai Onilă a explicat că și-a dorit să facă acest lucru de la vârsta de 33 de ani.

„Vă salut pe toți cu iubire și respect! Astăzi închei cele 40 de zile de post cu apă! Adică cum? Simplu! Timp de 40 de zile nu am consumat niciun fel de mâncare fizică! Am trăit doar cu apă, în vreo două zile am consumat câte un pahar de suc de portocale și în alte două-trei zile am consumat un amestec de ceai din cinci plante! Asta a fost tot!

Acum am să explic DE CE! De ce am făcut acest lucru și de ce am făcut acest post! În tinerețe am fost foarte însetat de CUNOAȘTERE și ca orice mirean am început cu citirea Bibliei, pe care, am mai spus-o și o mai spun, mi-am permis să o citesc și să o recitesc de zece ori, da, asta am spus, de ZECE ORI! După ce am citit Noul Testament am simțit că drumul vieții mele va fi cumva o căutare și o urmărire a pașilor și a drumului pe care a mers Iisus Hristos, nu știu cât am reușit să urmez din toți pașii Lui, dar unul dintre visurile mele a fost chiar Postul cu Apă de 40 de zile pe care Iisus l-a ținut!

Mi-am dorit asta de când, ca și Iisus Hristos, am împlinit vârsta de 33 de ani! Nu am reușit atunci, dar astăzi peste 20 de ani de când mi-am trasat acest scop, mi l-am îndeplinit! Iată cum am intrat eu în anul 2024, îndeplinindu-mi cea mai arzătoare dorință, aceea de a ține postul cu apă de 40 de zile! Acum și aici țin să precizez că acest post l-am ținut din motive total proprii și personale și fără niciun fel de legătură cu absolut nicio altă persoană din lumea această, ca atare, nu îmi doresc să dau curs niciunui fel de discuții de niciun fel în ceea ce privește alegerile mele personale!

Da, de peste 15 ani activez în lumea Spirituală în calitate de Terapeut, dar chiar și asta a fost, este și va fi ALEGEREA MEA! (…)”, a fost o parte din mesajul transmis de Mihai Onilă pe pagina personală de Facebook.

Artistul a primit zeci de mesaje de încurajare, iar o admiratoare a fost curioasă să afle cât a slăbit în această perioadă.

„Am pornit de la 86,4 și am ajuns astăzi, când am încheiat postul, la 68,5.”, a răspuns el, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Damian Drăghici dezvăluie cum se simte de când a ținut post negru timp de 7 zile. Artistul a stârnit controverse în mediul online