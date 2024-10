Cum arată noua casă a lui Mircea Bravo. Din chirie, s-a mutat într-un duplex cu două etaje

Mircea Bravo a făcut turul noii sale case din Cluj. Influencerul le-a arătat urmăritorilor fiecare cameră din duplexul în care locuiește alături de soția lui și de fiica lor nou-născută.

Mircea Bravo și-a văzut visul cu ochii. Influencer-ul s-a mutat în casa mult dorită în timp record. În doar două luni, tânărul și-a luat familia și a părăsit apartamentul în care locuiau în chirie pentru un spațiu mai mare și intim, potrivit pentru un copil nou venit pe lume. Noua casă a lui Mircea Bravo este într-un duplex modern, situat în Cluj, unde acesta locuiește alături de soția sa și de fiica lor, în vârstă de doar 9 luni.

Cum arată nouă casa a lui Mircea Bravo, din Cluj. Imagini adorabile din camera fiicei sale

Așa cum și-a obișnuit deja fanii, influencerul a fost foarte sincer cu cei care îl urmăreasc și le-a arătat fiecare colțișor al noii sale case. Tânărul a dezvăluit că încă mai mai are câteva detalii de pus la punct, dar este extrem de fericit că s-a mutat la casa lui, după ani de locuit în chirie.

Acesta a mai mărturisit că el și soția sa au reușit să se mute în timp record și întreg procesul a pornit după ce au aflat că așteaptă un copil.

„Anul trecut m-a anunțat soția mea că e însărcinată și primul meu gând a fost: Oare putem crește copilul în apartamentul în chirie? Oare avem destul spațiu? Sunt gânduri și frici pe care le are orice persoană când află că o să fie părinte, așa că primul gând a fost să ne putem muta în ceva mai mare.

La început ne-am dorit să luăm un apartament mai mare, apoi am zis că mai punem 5.000 sau 10.000 de euro și apoi ne-am dat seama că ne putem permite o casă și apoi ne-am mutat în casa asta pe care am luat-o la un stadiu aproape finisat. Apoi ne-am pus amprenta noastră, dar vreau să mă laud că în două luni am reușit să ne mutăm”, a povestit Mircea Bravo, din fața locuinței.

Între timp, micuța a venit pe lume, la finalul lunii februarie a acestui an și are propria cameră în noua casă din Cluj. Deși micuța doarme alături de părinți, în dormitorul matrimonial, are și locul ei, decorat cu un tapet adorabil, cu animăluțe.

Acesta a făcut turul noii sale case cu două etaje și le-a arătat internauților fiecare coțișor. Astfel, la parter, se află bucătăria care este separată de restul camerelor printr-o ușă cu geam, o baie pentru musafiri și un living spațios și foarte luminos. Pe lângă insula din bucătărie, în sufragerie proaspeții părinți au și o masă unde iau masa cât mai des. De asemenea, el le-a oferit urmăritorilor și o serie de sfaturi de amenajare interioră, inspirate din propria experineță.

„Nu avem cămară așa că am avut nevoie de multe compartimente, rafturi, treburi de genul, avem și o insulă”, a adăugat el. Din bucătărie și hol a trecut la sufragerie, unde are o zonă de luat masa, cu scaune, o canapea foarte confortabilă și un televizor mare. „Cea mai importantă zonă la o casă e sufrageria, pentru că în dormitor mi se pare că dormi, nu trebuie să ai multe pretenții. Te pui și dormi. Dar la living, aici se adună familia și trebuie să îți vină să stai, practic apoi nu există comunicare în familie”, a zis el.

La primul etaj, pe lângă camera fetiței, se află o cameră și pentru musafiri, o baie cu cadă, dar și dormitorul matrimonial, de asemenea, cu propria baie.

„Aici avem dormitorul, la dormitor am vrut să fim șmecheri din start, și eu, și soția mea suntem genul care adormeam cu televizor în cameră, până nu mai puteam, am zis că atunci când ne mutăm la casă nu ne punem televizor în cameră. Uitați, nu avem televizor în cameră, în schimb în fiecare seară dormim cu laptopul în pat cu noi”, a mai povestit Mircea Bravo în timp ce făcea turul noii sale case.

Nu în ultimul rând, la al doilea etaj, în loc de mansardă, aceasta are două spații. Într-un hol, el a ales să facă un dressing ascuns și în continuare, are o bibliotecă, locul în care se retrage atuncin când își dorește să lucreze în liniște.

