Cum arată vila de lux a Anamariei Prodan după renovare. Imagini spectaculoase cu locuința care se întinde pe cinci etaje

Anamaria Prodan a făcut turul vilei luxoase în care locuiește, de pe malul lacului Snagov.

Anamaria Prodan se numără printre cele mai bogate femei din România, iar casa în care locuiește reflectă traiul de lux pe care îl duce. Recent, impresara a fost provocată să facă un tur al vilei sale impozante din Snagov, iar ea nu a stat prea mult pe gânduri.

Citește și: De ce a renunțat Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan, la modelling. Cu ce se ocupă acum tânăra

Imagini din vila de lux a Anamariei Prodan

Vila Anamariei Prodan a atras mereu toate privirile. Încă de pe vremea când avea propriul show TV, cu fostul soț și restul familiei, mulți se uitau și se minunau. După divorțul de Laurențiu Reghecampf, ea a dorit să uite de trecut, astfel că i-a dat o nouă înfățișare casei sale de pe malul lacului Snagov.

Articolul continuă după reclamă

Mulți s-au întrebat cum va arăta casa Anamariei Prodan și iată că momentul mult așteptat a sosit! Vila are cinci etaje, propriul ponton, un foișor cu grătar și un balcon cu o priveliște superbă. Încă de la intrare se simte aerul sălbatic, așa cum a povestit chiar impresara. La parter, se găsesc mai multe tablouri cu ea și familia sa.

Casa mai adăpostește două băi, dormitoare pentru fiecare membru al familiei, biroul impresarei, o cramă foarte mare, cu numeroase vinuri de colecție, o bucătărie, un dressing și un alt living, unde își petrec copiii timpul.

„Stau numai cu familia mea, cu copiii mei. Am făcut casa pe etaje, așa. Fiecare copil, cu gustul lui, și-a dorit altceva. Eu le-am zis: <<băi, e casa mea, până mor eu, stilul trebuie să fie așa>>. Lumea zice: <<Domne, arăbesc…>> Arăbesc, turcesc, cum vreți voi, mie îmi place, mă simt bine”, a spus Anamaria Prodan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anamaria Prodan vrea să își pună lift exterior

Anamaria Prodan a renovat tot, de la paviment și până la plantele pe care le avea. Impresara nu doar că a schimbat tot aspectul casei, dar a dezvăluit, în cadrul aceluiași filmuleț, că are de gând să își monteze un lift exterior pentru locuința cu cinci etaje.

„Nu m-am gândit la vremea respectivă să pun lift, iar acum, că îmbătrânesc, mă uitam că trebuie să îl pun undeva exterior”, a mai povestit Anamaria Prodan în filmare.

„Și alt plan cu casa, în afară de lift?”, a fost întrebată impresara, care a oferit un răspuns pe măsură: „Alt plan? Să cumpăr 50% a lui Reghecampf”

Încă de la sfârșitul anului 2023, Anamaria Prodan era în schimbări cu casa de la Snagov.

„Ne-am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, a casei, a tot ceea ce înseamnă curte, tot. Am muncit vreo șase luni și am transformat spectaculos totul. Am terminat acum vreo două luni. Mai avem mici chestii de făcut, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Am vrut să termin cu tot trecutul”, a declarat Anamaria Prodan, la sfârșitul anului trecut, citată de Revista Viva.

Citește și: Cum au sărbătorit-o copiii Anamariei Prodan pe Nuți, bona familiei. Ce surpriză i-au făcut aceștia, chiar de ziua ei