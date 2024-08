Cum arată Oana Roman fără machiaj și fără filtre, la 48 de ani. Vedeta nu a ezitat să se afișeze naturală

Oana Roman are multe colaborări cu branduri de top din mai multe domenii. De cele mai multe ori, când vorbește despre produsele de îngrijire a pielii, ea apare pe Insta Story fără machiaj.

De când e influencer, Oana Roman lucrează cu mai multe branduri, inclusiv unele de îngrijire a pielii. Atunci când promovează produsele pe contul ei de Instagram, vedeta apare deseori nemachiată.

Cum arată Oana Roman fără machiaj și fără filtre

Însă, de această dată, Oana Roman a renunțat complet la fond de ten și la filtre pentru a le arăta fanilor și urmăritorilor ei cum arată chipul ei natural la vârsta de 48 ani.

Oana Roman este una dintre puținele vedete din țară care se mândrește cu felul în care arată la vârsta ei și nu își dorește să apeleze la intervenții estetice pentru a se întinerii. Se pare că trecerea timpului nu o sperie pe Oana Roman și face tot posibilul să se bucure de fiecare clipă la maximum.

De când s-a despărțit de fostul ei soț, Oana Roman pune mai mult accent pe fericirea ei și a fiicei sale și acest lucru se reflectă și în felul în care arată. Vedeta a povestit de mai multe ori pe rețelele de socializare că se bucură de faptul că e o femeie liberă și că a învățat să se pună pe ea pe primul loc.

Pentru simplul fapt că a ales să aibă mai multă grijă de ea și de felul în care arată, Oana Roman strălucește la vârsta de 48 ani. Atunci când se fotografiază fără filtre și fără strop de machiaj, Oana Roman are câteva riduri fine de expresie în jurul ochilor și ridurile din jurul gurii care se formează când zâmbește.

În rest, vedeta se mândrește cu tenul e suplu și pielea fină și recunoaște că în unele dimineți se mai trezește cu cearcăne sau pungi sub ochi, în funcție de câte ore de somn apucă să doarmă.

Oana Roman este deja cunoscută pentru faptul că este una dintre cele mai vocale vedete din România și mereu le răspunde curiozităților fanilor ei, chiar și când vine vorba de tratamente cosmetice și de felul în care are grijă de ea.

Nu de puține ori vedeta o dă exemplu pe regretata ei mamă, pe Mioara Roman, despre care povestește că a văzut-o mereu cum avea grijă de tenul ei și se dădea cu cremă pe față tot timpul.

Naturalețea mamei ei a inspirat-o și pe Oana Roman și uneori, când nu are filmări, ea iese din casă nemachiată și cu părul necoafat, fiind cât mai naturală cu putință.

„Nici un fel de filtre. Nici botox, nici fond de ten măcar. Doar SPF și BB Cream cu pigment. 48 de ani și 5 luni. Dar, nu m-am bronzat niciodată pe față și îmi aplic creme și am rutină zilnică, și dimineața și seara. Am riduri fine la ochi și dacă sunt odihnită, am mici pungi la ochi, căci da, eu sunt pe invers.

Când dorm mai mult, sunt ușor umflată la față. Când sunt mai obosită, am fața impecabilă”, este mesajul publicat de către Oana Roman pe Insta Story în urmă cu puțin timp.

Vedeta a recunoscut de multe ori că nu e adepta operațiilor sau intervențiilor estetice și nu consideră că are nevoie să apeleze la ajutorul medicului estetician.