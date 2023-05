Cum arată rochia de mireasă pe care Gina Pistol o va purta la nuntă. Prezentatoarea a arătat primele imagini

Gina Pistol va ajunge în fața altarului cu alesul inimii ei în luna mai a acestui an. Mai este foarte puțin până când va spune cel mai important „da” din viața ei, așa că pregătirile sunt în toi. Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite s-a ocupat de organizarea nunții și le-a dezvăluit fanilor câteva detalii inedite. Va avea două rochii de mireasă la nunta sa. Una pe care o va purta la cununia civilă și cea religioasă și a doua pe care o va purta la petrecere cu ciocate.

„E greu rău să organizezi o nuntă. Nu greu, e solicitant. Intru să probez rochia, nu de mireasă, cealaltă, vă povestesc eu. Ne auzim după… Doamne, cât de frumoasă este a doua rochie”, le-a dezvăluit Gina Pistol internaților.

Gina Pistol și Smiley vor fi niște miri atipici. Designerul care le-a pregătit ținutele a dat toate detaliile

Cum arată rochia de mireasă pe care a ales-o Gina Pistol. Prezentatoarea le-a arătat-o fanilor din mediul online

Frumoasa prezentatoare spune că de prima rochie s-a îndrăgostit iremediabil când a văzut-o pe internet, iar pe a doua și-a făcut-o pe comandă după propriile preferințe. În mediul online, Gina a postat o mică parte din rochia pe care o va purta la petrecere.

„Voi purta două rochii, une pe care o voi purta la cununia civilă, religioasă și la petrecere, în prima parte, după care o să am rochia de petrecere. Voiam ceva care să-mi fie confortabil, că mă încalț în ciocate, că nu rezist să stau în tocuri toată ziua. O să vă arăt în ziua nunții, nu vă pot arăta până atunci. Acum am a doua rochie gata, prima rochie e comandată, o văzusem pe internet și am zis că asta e rochia mea. După care, când a venit cererea, am găsit rochia aceea.

Era dintr-o colecție mai veche și mi-a făcut-o, am dus-o la ajustare, vreau să atingă pământul, dar cât să nu o distrug”, a declarat Gina Pistol.

Ce tradiție nu va respecta Gina Pistol la nuntă. Motivul pentru care prezentatoarea TV a luat această decizie

Gina Pistol a mai dezvăluit că Smiley nu a văzut niciuna dintre rochiile pe care ea le-a ales.

Prezentatoarea tv declara luna trecută că la nunta pe care și-au organizat-o vor lua parte în jur de 200-300 de invitați. Cei doi viitori soți au fost secretoși în privința localului ales.

„Vor fi aproximativ 200-300 de invitați. Va fi într-un loc cum ne place nouă”, a declarat Smiley pe YouTube.

A început bootcamp-ul Chefi la cuțite! ▶ Vezi provocările prin care au trecut concurenții în AntenaPLAY