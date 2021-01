Cum arăta Ruby înainte să-și opereze bustul și nasul. Imaginea nefăcută publică până acum

Citește și: Ruby a petrecut într-o rochie mulată și scurtă, dar privirile au fost ațintite asupra sandalelor. Cum arată ele

”Îmi e efectiv rușine să vorbesc despre asta. De proastă mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor să facă ce am făcut eu. E atât de complicat… și pleacă din liceu. Eu aveam sânii foarte mari. Mi se părea prea mult pentru mine la momentul acela și am făcut o reducție.

Am făcut treaba asta după ce am terminat liceul. După ceva ani am văzut că la modă erau sânii cum îi aveam în liceu. Și am ce?! Eu nu sunt la modă?! Și mi-am făcut implanturi de silicon. Nu-mi plac sânii mei în momentul acesta. Ar trebui să-mi scot implanturile.

Nu am atât timp cât să-mi permit să stau la pat. Am complicat și eu lucrurile că a doua zi eram pe scenă. Sânul stâng nu e de ieșit în oraș… Trebuia să-mi fac lucrul acesta de multă vreme.”, povestea ea pentru Viva la scurt timp după intervenția în care și-a augmentat bustul.

