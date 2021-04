Cum arată și cât s-au transformat copiii lui Michael Jackson, la 11 ani de la moartea starului

Regele muzicii pop, Michael Jackson, a avut o carieră strălucită în muzică, umbrită pe alocuri de dramele și speculațiile presei cu privire la personalitatea lui.

Michael Jackson a avut trei copii, pe Paris Michael Katherine Jackson, Prince Michael Jackson și Prince Michael Jackson II. Deborah Rowe este mama lui Prince Michael Jackson și a lui Paris, în timp ce Prince Michael Jackson II este fiul artistului pe care l-a făcut cu o mamă surogat.

Moartea tragică a marelui artist

Acuzațiile de abuzuri sexuale, cele legate de intervențiile chirurgicale, speculațiile presei despre schimbarea culorii pielii sale și multe altele l-au făcut pe celebrul artist să cadă pradă depresiei. După moartea lui, care pentru mulți a fost una suspectă, în presă au apărut zvonuri cum că acesta ar fi fost asasinat.

Fiind plâns de o lume întreagă și de mulți artiști internaționali, Michael Jackson s-a stins din viață pe 25 iunie 2009 în urma unui stop cardio-respirator, din spusele medicilor. Cu toate acestea, după moartea artistului, un grup de hackeri a publicat o convirbire telefonică între Michael Jackson și avocatul său, căruia regele muzicii pop îi spunea că îi e teamă că cineva îi va face rău.

”Nu știu dacă ar trebui să-ți spun asta, nu știu cine ar putea să asculte asta. Pot fi niște persoane care vor să scape de mine. Nu vor să mai exist. Nu pot să vorbesc despre ele la telefon. Nu știu ce se va întâmpla, dar simt în adâncul inimii mele că cineva vrea să scape de mine. Poate să mă împuște, să mă înjunghie, poate să spună că a fost o supradoză de droguri... poate să facă multe. Nu este Guvernul, e mai mult de atât. Nu mă interesează de viața mea, nu-mi pasă, vreau ca copiii mei să fie bine.”, spunea Michael Jackson, potrivit marca.com.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.

Michael Jackson numea propofolul „laptele” lui. Este o substanță albă, uleioasă, care este injectată în venă. Acționează în 40 de secunde, dar își și pierde efectele relativ repede. Pacienții se trezesc fără dureri de cap și nu suferă de greață, nu își amintesc prea multe, motiv pentru care este supranumit „laptele amneziei”.

Cum arată acum copiii lui Michael Jackson

Paris Jackson, fiica artistului, se pare că îi calcă pe urme tatălui său, având și ea o carieră în muzică. În noiembrie 2020, frumoasa Paris și-a lansat prima melodie solo.

Piesa se numește “Let Down” și a reușit să adune în doar câteva ore sute de mii de vizualizări pe YouTube. Melodia e personală pentru Paris, ea fiind și cea care a scris versurile.

Până recent, Paris a făcut parte dintr-o trupă în care cânta alături de fostul ei iubit. Primul său album solo va fi lansat pe data de 13 noiembrie.

Tânără a avut de-a face toată viața cu atenția din partea media și publicului, ca membra a familiei Jackson. După moartea lui Michael, Paris a trecut printr-o perioadă grea, în care a suferit de dependență și probleme psihice.

Paris Jackson și-a pornit propria cariera la Hollywood de mică. Ea a apărut în mai multe seriale și filme, precum “Lundon's Bridge and the Three Keys” și, la fel ca tatăl său, Michael Jackson, și-a folosit creativitatea și în industria muzicală.

Prince Michael Jackson este cel mai mare dintre copiii artistului, având 23 de ani. El apus bazele unei fundații caritabile numită Heal Los Angeles , din dorința de a continua inițiativa tatălui său.

Prince Michael Jackson II, care avea în copilărie porecla Blanket, este acum supranumit Bigi, după ani și ani de bullying. În prezent, el are 18 ani și este pasionat de arte marțiale și jocuri video.

