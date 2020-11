Paris Jackson calca pe urmele tatalui sau celebru. Cum a aparut fiica lui Michael Jackson in primul sau videoclip solo

Paris Jackson a crescut în lumina reflectoarelor

Tânără a avut de-a face toată viața cu atenția din partea media și publicului, ca membra a familiei Jackson. După moartea lui Michael, Paris a trecut printr-o perioadă grea, în care a suferit de dependență și probleme psihice.

Paris Jackson și-a pornit propria cariera la Hollywood de mică. Ea a apărut în mai multe seriale și filme, precum “Lundon's Bridge and the Three Keys” și, la fel ca tatăl său, Michael Jackson, și-a folosit creativitatea și în industria muzicală.