Cum arată și cine e soțul Amandei Seyfried. Puțini știu cu ce ocupă, de fapt

“Nu a flirtat niciodată, nu a dat niciodată dovadă de lipsă de respect față de soția lui,” a declarat Amanda pentru PorterEdit. “Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care m-am gândit, mai târziu, că m-aș putea căsători cu el.”

Amanda și Thomas au început să iasă împreună după încheierea celorlalte relații. În martie 2017, cei doi s-au căsătorit și au adus pe lume o fetiță, în aceeași lună.

La un moment dat, ei au devenit și părinții unui băiețel, însă au făcut vestea publică abia în luna septembrie a acestui an.

Cei doi preferă să își țînă familia și relația departe de lumina reflectoarelor, mai ales că amândoi au joburi la Hollywood.

Thomas a apărut în producția CBS, Life în Pieces, ce a fost anulată în 2019 după 4 sezoane.

Alte roluri cunoscute sunt Don Keefer, din The Newsroom, soțul personajului lui Reese Witherspoon din Wild și ofițerul Jimmy din seria John Wick, unde a jucat alaturi de Keanu Reeves.

În 2020, Thomas a jucat alături de Edie Falco în serialul Tommy, despre prima femeie ofițer din Los Angeles.

Thomas a mai apărut și în numeroase de piese pe Broadway. A fost nominalizat la un premiu Tony pentru rolul său din Reasons to Be Pretty.

“Ea e o persoană reală, o persoană cu o integritate enormă,” a declarat el pentru Fatherly. “Nu cred că am cunoscut pe cineva care să aibă mai multă integritate. E exact ce spune că e.”

“Amândoi suntem copii de clasă muncitoare,” a declarat el, vorbind despre atenția pe care o primesc din partea media. “Eu am crescut într-un oraș mic în Texas și ea a crescut în Pennsylvania, și noi nu vrem asta. E ceea ce facem. Nu e ceea ce suntem.”

În 2020, Amanda a avut trei filme - Scoob!, You Should Have Left și Mank. Ea a jucat în alte două filme, A Mouthful of Air și Things Heard and Seen, ce se afla momentan în etapa de post-producție. Ea a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru rolul său din Les Miserables.

Amanda Seyfried și soțul ei, Thomas Sadoski, nu apar foarte des împreună pe covorul roșu, preferând să își țină relația și familia departe de ochii publicului. Deși au amândoi succes și interesul fanilor, preferă să nu discute probleme personale în public, pentru a-și proteja familia.