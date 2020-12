Cum arată acum Amanda Seyfried, actrița cu rolul principal în filmului "Red Riding Hood"

Amanda Seyfried s-a căsătorit Thomas Sadoski în 2017, în secret. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste fascinantă, iar din rolul iubirii lor s-au născut doi copii, Nina Sadoski și Thomas Seyfried-Sadoski. Vedeta a născut primul copil la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Thomas Sadoski.

Amanda Seyfried s-a născut în Allentown, Lehigh County, Pennsylvania și de la vârsta de 11 ani și-a început cariera publică. La 15 ani a obținut primul său rol, iar apoi a evoulat și a început să primească roluri foarte importante.

În 2005 a jucat în filmul "Mean Girls" în rolul lui Karen Smith, iar acesta a fost unul dintre persoanjele cu care a impresionat publicul. Actrița a mai apărut și în alte filme, precum "Nine Lives", "Alpha Dog", "Big Love", "Mamma Mia!", "Jennifer's Body", "Chloe", "Dear John", "Veronica Mars", "Letters to Juliet".

În 2011, Amanda Seyfried a fost personajul principal din filmul "Red Riding Hood", care este o producție americană dark fantasy horror, regizată de Catherine Hardwicke.