Cum arată și cu ce se ocupă Alexandra, fiica lui Carmen Harra. Blondina trăiește de ani buni în America

Blondina, nu de puține ori, își afișează luxul pe care îl trăiește peste Ocean și pare că este o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Citește și: Carmen Harra susține că știe când se va încheia războiul din Ucraina. Care sunt previziunile clarvăzătoarei

Cum arată și cu ce se ocupă Alexandra, fiica lui Carmen Harra

Carmen Harra, în vârstă de 67 de ani, se mândrește cu fiica ei, Alexandra, care la rândul său îi moștenește nu doar frumusețea, ci și talentul. Alexandra este fiica lui Carmen Harra şi a lui Virgil Nicodivi, fostul soţ al clarvăzătoarei, care au trăit o frumoasă poveste de iubire timp de peste două decenii.

Alexandra este destul de activă în mediul online, unde postează diferite momente din viața ei, fie din mașini de lux, fie din locuri exclusiviste. Blondina se prezintă ca fiind o scriitoare de succes, fiind autoarea unor bestsellere, este consilieră pe probleme de relații de cuplu și colaborează cu celebra publicație Huffington Post.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Când vine vorba de aspectul fizic, fiica lui Carmen Harra este o adevărată bombă sexy! Frumoasa blondină a apelat inclusiv la intervenții estetice, fiind comparată cu Kim Kardashian datorită formelor de invidiat pe care le are.

„Cineva din România a scris că am circumferința șoldurilor mai mare decât Kim Kardashian. Eu am 109, iar ea, 101”, a declarat Alexandra, la un moment dat, scrie Rtv.net.

Tânără a pozat şi în ediţia românească a revistei Playboy, în 2013, notează și Capital.ro.

Citește și: Previziunile clarvăzătoarei Carmen Harra despre sfârșitul anului. Ce schimbări au loc și la ce ar trebui sa ne așteptăm în 2023

Alexandra a scris cartea Committed, în colaborare cu mama ei, Carmen Harra, iar acesta a fost un alt subiect pentru care presa din Statele Unite a scris despre blondina din România.

„Consilier pe probleme de relații și cuplu, Alexandra Harra calcă pe urmele mamei sale. Încă din copilărie, prin natura profesiei mamei ei, Alexandra a avut acces la poveștile a mii de oameni și a învățat, direct, tehnici de terapie și de consiliere.

Alexandra gestionează afacerea familiei și, la rândul ei, le oferă clienților îndrumare de specialitate. Alexandra își dorește să le ajute pe tinerele femei să-și descopere valoarea și drumul în viață. Este editorialist la Huffington Post, RelationshipHeadquarters.com și la alte publicații de specialitate.

Este coautoarea cărții The Karma Queens Guide to Relationships, iar cea mai nouă carte pe care a scris-o împreună cu mama ei, Committed: Finding Love and Loyalty, se bucură deja de succes peste Ocean”, se arată în material, conform Spynews.ro.

Previziunile lui Carmen Harra despre România. Ce s-ar putea întâmpla în viitor

Celebra clarvăzătoare a prevăzut cu mult timp colapsul bancar. Ea a povestit ce îi așteaptă pe români în următorii ani.

„Eu vorbeam de colapsul bancar de vreo 20 de ani, când părea absolut imposibil. Iată că au venit vremurile și vremurile astea noi trebuie să le înțelegem. Eu cred că este un motiv să se schimbe sistemul monetar.

Indicația colapsului bancar duce la concluzia că sistemul monetar, care e grav o perioadă de timp, dă semne de îmbătrânire, că trebuie revigorat, transformat, să se schimbe în altceva.

Aici o să vedem schimbări foarte mari, în special în anii care urmează, din anul ăsta până în 2029. Cât de imposibil pare, noi nu o să avem un viitor dolar, euro, nu o să avem lei, o să avem o altfel de monedă.

Nu o să mai avem, de fapt, monede, nu o să mai avem bani de hârtie. Acestea sunt lucruri pe care noi le-am creat și așa cum le-am creat trebuie să le transformăm într-o monedă universală, electronică.”, a transmis clarvăzătoarea, scrie Playtech.ro.

Radu Pietreanu și Irena Boclincă, invitați în episodul nou iUmor ▶ Vezi în AntenaPLAY