Cum arăta Simona Gherghe la începutul carierei. Imaginea rară în care era roșcată și avea breton

Simona Gherghe a postat pe rețelele sociale un mesaj emoționant prin care a anunțat că a împlinit 19 ani de când lucrează pentru Antena 1. Vedeta a împărtășit cu fanii o serie de fotografii realizate de-a lungul carierei sale.

În 2002, când a prezentat primul său jurnal de știri la Antena 1, Simona Gherghe era roșcată și avea breton. Timpul a trecut, acum are 43 de ani, dar frumusețea sa a rămas neschimbată.

„Aveam aproape 24 de ani, când am prezentat primul meu jurnal de știri, la Antena 1. Pe 15 aprilie 2002. Acum am 43, iar asta înseamnă că ne cunoaștem de fix 19 ani. 19 ani de Antena 1! Sunt statornică, nu glumă... Mi-ați fost alături la Observator, la Geniali, în toate proiectele speciale, la Acces Direct, iar acum la Mireasă. În septembrie, m-am aventurat la cârma primului meu reality-show. În câteva luni, Mireasă a ajuns lider de piață! Nu am cuvinte să va mulțumesc... Pentru un prezentator și echipa lui e cea mai mare răsplată. Va mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, aproape zi de zi, în acești 19 ani. Mă înclin. Sunteți în inima mea!”, a scris Simona Gherghe pe rețelele sociale.

Peste 15 mii de fani au apreciat mesajul prezentatoarei și i-au urat cât mai mulți ani în televiziune.

Ce studii are Simona Gherghe

Simona Gherghe este absolventă a Facultății de Litere din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, orașul în care vedeta a copilărit

„Sunt licențiată în Litere, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”, a scris Simona Gherghe pe Instastories, când a răspuns la curiozitățile prietenilor ei virtuali.

Simona Gherghe este mama a doi copii

Simona Gherghe este mama a doi copii, a unei fetițe pe nume Ana și a unui băiețel pe nume Vlăduț.

După ce l-a născut pe Vlăduț, în 2019, Simona Gherghe a dorit să petreacă timp cu micuțul său și superba Ana.

De aceea, și-a pus cariera pe pauză, însă în toamna anului 2020 a revenit pe micile ecrane.

După 18 ani de televiziune și după ce și-a dedicat timpul celor doi copii, aceasta a revenit cu producția ”Mireasa”.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune”, a declarat ea cu acel prilej.

O puteți vedea pe Simona Gherghe în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 14:00 și sâmbătă de la 13:45, la "Mireasa", pe Antena 1.