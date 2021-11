Ștefan Bănică, despre relația cu copiii săi. Ce spune artistul despre comorile sale

Artistul se află pe lista de celebrități de la noi din țară care încearcă pe cât de mult să-și țină departe viața personală de lumina reflectoarelor. Marele artist vrea să iasă în față cu talentul și munca sa și să le ofere fanilor cele mai frumoase melodii, spectacole, concerte.

Foarte rare au fost momentele când Ștefan Bănică a vorbit deschis deprea familia sa, dar artistul a recunoscut acum că cei dragi sunt sursa lui reală de energie.

Ștefan Bănică, despre relația cu copiii săi

"Viața personală e pentru mine ca o baterie din care îmi iau energia înapoi. Îmi iau încărcătura de care am nevoie din sânul familiei mele, apoi mi-o iau de la public. Dar viața personală nu este întotdeauna cum ți-o dorești sau cum ți-o planifici. Tu ai niște nevoi, celălalt are alte nevoi, echilibrul este extrem de important. Bateria trebuie s-o încarci de la familie. Ea trebuie să fie încărcată din toate părțile. În momentul în care nu conștientizezi chestia asta, întotdeauna vor fi regrete.

Pentru că este extrem de atașat de copiii săi, Ștefan Bănică nu avea cum să nu-i aducă într-o discuție atât de caldă despre viață și împliniri. Cei trei copii ai săi sunt comorile cele mai de preț pentru marele artist. Întrebat ce sfat le-ar da copiilor săi, Ștefan Bănică a dat replica fără ezitare:

"Copiii mei au drumul lor. Ei au drumul lor. Pot să le dau o direcție după care se duc dacă vor. Dar ei au viața lor. Le-aș spune să fie ceea ce-și doresc, să nu-și abandoneze ideile, visele. Tot ce vreau e să le dau încredere, să ia ce e bun. N-ai să te minți, aici e vorba de asumare."

Ștefan Bănică se mândrește cu 3 copii

Talentul în familia Bănică pare că s-a moștenit din tată în fiu. Ștefan Bănică, acum în vârstă de 54 de ani este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști ai perioadei contempoarne, iar fiul său, Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme, și, ca student la Teatru se remarcă în lumea artistică. De asemenea, Radu Ștefan Bănică s-a făcut remarcat prin prisma participării sale la Te cunosc de undeva!

Ștefan Bănică este tatăl a trei copii. În 2019, când s-a născut Alexandru, Ștefan Bănică a vorbit despre cei 3 copii ai săi. Faptul că devenise la 52 de ani tată pentru a treia oară a însemnat un lucru important pentru el:

"Alexandru este o baterie perfectă pentru mine. Când îl văd dimineaţa şi îmi zâmbeşte, m-am încărcat pentru toată ziua. Oricum, pentru mine, la 52 de ani, Alexandru e o binecuvântare, nu mă mai aşteptam la chestia asta", spunea Ștefan Bănică în anul 2019, potrivit okmagazine.

De asemenea, Ștefan Bănică a vorbit și despre Radu Ștefan Bănică, dar și despre Violeta Bănică.

"Fiu-miu, Ştefan e frumuşel – dar nu-i mai băgaţi în cap treaba asta! Are o sensibilitate şi un bun-simţ. Ştefănel îmi spune unele lucruri, altele le ţine pentru el. Depinde. Şi Violeta la fel. Adică fii-mea, când are chef să vorbească şi când are un interes direct, pac, imediat dau drumul la vorbă. Dar amândoi sunt muzicali şi extrem de sensibili. Eu nu-mi doresc neapărat să urmeze acelaşi drum cu mine şi nici nu-i constrâng în niciun fel", spunea Ștefan Bănică în anul 2019.

