Cum arată soția lui Adi Minune la 1 an de când a avut probleme de sănătate. Cum și-a petrecut Cati aniversarea de 47 de ani

Fiica sa, Adriana Simionescu, a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini cu mama sa, alături de un mesaj emoționant.

Adriana Simionescu, mesaj emoționant pentru Cati Simionescu, soția lui Adi Minune

„Îngerul meu păzitor, La mulți ani! Azi e despre tine! Vreau sa-i mulțumesc bunului Dumnezeu și lu’ Mamaie ca exiști! Mamele sunt speciale in ochii lui Dumnezeu, mai ales tu mama mea. Tot ce faci e pentru noi, tot ce ai făcut a fost pentru noi și tot ce vei face la fel o sa fie, ți-ai dedicat viața noua și fiecare lacrima sau zâmbet tot pentru noi au fost… îmi pare rău dacă te mai supăr,sti ca o fac fără sa vreau,și de fiecare dacă când ma cerți eu mai mult te iubesc. Atunci când eram mica,nu înțelegeam de ce ești atât de protectivă și de ferma cu noi, dar acum încep sa văd, mai mare fiind, că de fapt toate astea le faci din iubirea necondiționată pe care ne o porți! Azi… Te iubesc și-ți mulțumesc pentru felul in care ne-ai crescut”, a scris fiica cea mică a lui Adrian Minune.

Cati Simionescu a avut probleme de sănătate anul trecut

Petrecerea aniversară vine la mai bine de un an de când Cati Simionescu a suferit un atac vascular cerebral și a fost operată în Turcia.

„Am suferit un atac vascular în somn. Dormeam. Am făcut tensiune 23 cu 12, hipertensiune arterială. Din senin… Am ajuns de urgență la spital, unde am primit tratamentul adecvat, iar până dimineața mi-am revenit. M-am trezit din somn și simțeam că mi se strânge fața, nu mai puteam să respir bine pe partea stângă, ochiul stâng închis, buza de jos amorțită, mâna amorțită și mai târziu și piciorul”, a declarat Cati Simionescu în urmă cu un an.

După atacul vascular, Cati Simionescu a fost operată de urgență în Turcia.

„Sunt fericit că este Cati a mea bine, ca nou nouță e totul ok. Vă iubesc, nu vreau să vorbesc mult și încă o dată le mulțumesc și celor care au fost lângă mine, dar și celor pentru care am fost subiect de discuție și poate le-a convenit. Vă iubesc și pe voi și pe toată lumea”, a spus atunci Adrian Minune pe Facebook.

