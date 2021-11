Cum arată soția lui Constantin Enceanu. Angelica și artistul sunt împreună de peste 36 de ani

Constantin și Angelica Enceanu sunt împreună de 36 de ani și au o familie superbă. Angelica este o femeie de serioasă care a știut de fiecare dată să prețuiască mariajul cu celebrul artist.

Cum s-au cunoscut Constantin Enceanu și soția sa Angelica

Constantin și Angelica Enceanu s-au cunoscut la locul de muncă. Cei doi lucrau la Întreprinderea de Transformatoare şi Motoare Electrice Filiaşi. A fost dragoste la prima vedere din partea lui Constantin Enceanu, care a fost hotărât să o cucerească.

La câteva luni după ce a început să-i facă curte, cei doi au plecat într-o vacanță și artistul de muzică populară i-a spus Angelei că vrea să se căsătorească cu ea.

Constantin Enceanu s-a căsătorit cu Angelica la Filiași

În septembrie, la șapte luni de când se cunoșteau, Constantin Enceanu mergea și o cerea pe Angelica de la părinții săi. Două luni mai târziu stabileau și data nunții.

În 1985, Constantin Enceanu și Angelica s-au căsătorit civil, la Filiași. Un an mai târziu, s-au cununat în fața Lui Dumnezeu în satul natal al lui Constantin Enceanu, Vișina-Olt.

La scurt timp a venit pe lume și fiica lor, care le-a dăruit doi nepoți.

Constantin și Angelica Enceanu au avut probleme în cuplu

Constantin Enceanu spunea, în urmă cu ceva timp, că au existat probleme în cuplul său cu Angelica Enceanu. Însă cei doi au luptat din răsputeri să depășească problemele și să se focuseze pe legătura puternică pe care o au.

''Tinerii în ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată „gata” în mariaj. Ne-am certat, ca orice om. Dar niciodată nu am spus că am terminat-o soției mele. Dacă aș fi zis-o înseamnă că m-aș fi gândit, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile astea grave nu trebuie spuse decât atunci când simți că ruptura va exista sigur. Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, așa am fost dintotdeauna.

Pe mine căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu cu soția mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm din casă. Când ne întâlnim ne pupăm. Asta este o apropiere și face relația și mai strânsă. Spunem din suflet „te iubesc”. Când spun asta, nu o spun gratuit. Sunt prea sincer'', a spus Constantin Enceanu la Antena Stars, conform Spynews.

