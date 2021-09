Nou conflict în lumea cântăreților de folclor. Ce au „de împărțit” Gheorghe Turda și Constantin Enceanu: „Am avut și bodyguarzi”

După ce cei doi interpreți s-ar fi certat la un eveniment, aceștia au început să facă declarații unul despre celălalt. Mai întâi, Ghoerghe Turda, l-a numit într-un interviu pe Constantin Enceanu, „patron falit”, referindu-se la localul pe care acesta îl deține. Acum, Constantin Enceanu a venit să-i dea replica lui Gheorghe Turda.

„Mi-au zis apropiații lui Constantin Enceanu că ar fi dat faliment cu localul”, a spus Gheorghe Turda, potrivit impact.ro .

Replica lui Constantin Enceanu a fost una acidă, afirmând că afacera îi merge ca pe roate.

”N-am dat faliment cu localul, dimpotrivă, am câștiguri uriașe, zilnic, o medie de 150 de milioane de lei vechi. Am și 30 de angajați, servesc meniul lui Chef Cătălin Scărlătescu.

Constantin Enceanu l-a acuzat pe colegul său de breaslă de invidie, pentru că nu l-a chemat să cânte, însă a adăugat că în cadrul localului pe care îl deține l Filiași nu se pretează muzica populară.

Cât încasează Constantin Enceanu într-o zi, din afacerea sa

Mai mult, Constantin Enceanu a declarat și până la ce sumă câștigă într-o zi ca patron de local. De asemenea, interpretul de muzică populară a mărturisit că ar eun număr mare de angajați care abia fac față cererii crescute a clienților.

Constantin Enceanu și-a amintit că în zilele de weekend a fost nevoie să aducă bodyguarzi la poartă pentru a ține în frâu mulțimea dornică să intr eîn local.

„Domnul Gheorghe Turda vorbește ziua ce visează noaptea. Păi, cum să fie așa? Vinerea, sâmbăta și duminica am avut și bodyguarzi la poartă. Ca să nu intre lumea buluc, am 150 de locuri la piscină. Am încasări mari, o medie de 150 de milioane de lei vechi, pe zi. E inconștient, cum să spună să sunt falit? Vine lumea să mănânce, asta înseamnă faliment? Am 30 de angajați, am 9 fete, pe tură, în bucătărie, abia reușesc să facă față cu mâncarea și cu pachetele trimise la domiciliu. Și, de atâta rău, cum zice că îmi merge, iată că am mai deschis și o tavernă în curtea localului. Vorbește gura fără el. Probabil, e indivios că nu l-am chemat aici, ca să cânte, dar nu cânt nici eu, nu se pretează muzica populară. E un PUB, de fapt, cu un decor tineresc”, a precizat Constantin Enceanu, pentru sursa citată anterior.

Ce motive de conflict au Gheroghe Turda și Constantin Enceanu

Un alt subiect în contradictoriu între cei doi interpreți s-a referit la muzică, unde Geroghe Turda a spus despre Constantin Enceanu că ar fi „furat” două piese de la naistul Gheorghe Zamfir.

Constantin Enceanu a negat acele acuzații:

„Gheorghe Turda a spus despre mine că i-aș fi furat două piese lui Gheorghe Zamfir și că, la Chișinău, unde ne-am fi întâlnit, m-aș fi ascuns de naist. Eu eram în sală, printre spectatori, nu în culise. Nu i-am furat nimănui nicio melodie, am piesele mele. Să spună ce melodii i-am luat! Gheorghe Zamfir oricum nu are treabă cu nimeni. E discret, vine, cântă, pleacă, nici nu prea ne bagă în seamă, pe la evenimente.

Constantin Enceanu are 57 de ani și se bucură de succes în lumea folclorului. Gheroghe Turda are 73 de ani și se bucură, de asemenea, de admirația publicului.