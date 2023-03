Cum arată soția lui Dani Oțil în lenjerie intimă. Modelul Gabriela Prisăcariu a „defilat” fără inhibiții spre deliciul fanilor

Gabriela Prisăcariu arată excelent în prezent și nu se „teme” să arate fanilor forma în care se află acum. Pentru cei care o știu încă de la începuturile sale în televiziune, soția lui Dani Oțil pare neschimbată, chiar dacă a trecut printr-o sarcină, și-a revenit complet, și se poate mândri cu formele sale de model.

De curând, modelul a publicat un videoclip în care poartă lenjerie intimă din pânză și este acoperită doar de o capă transparentă, care lasă la vedere trupul sculptat al vedetei.

Gabriela Prisăcariu s-a filmat doar în lenjerie intimă și a făcut deliciul admiratorilor cu apariția lipsită de inhibiții

Nu este un secret pentru nimeni că soția matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani este o prezență desăvârșită atât în mediul online, cât și pe micile ecrane unde revine ori de câte ori are de prezentat ținute de designer, în cadrul emisiunii moderate de către partenerul ei.

Chiar dacă aparițiile sale sunt mai rare în prezent, ea surprinde de fiecare dată cu modul său delicat de a păși în fața telespectatorilor, dar și cu trupul său sculptat. De curând, ea a fost asaltată cu un val de complimente, după ce s-a filmat doar în lenjerie intimă și a publicat imaginile în mediul online.

Vedeta se mândrește cu o formă de invidiat și este un model pentru fiecare femeie care își dorește sau aspiră să arate la fel. Ea, ca orice altă mamă, a adus pe lume un copil și s-a luptat cu kilogramele în plus. Ea a mărturisit imediat după sarcină că a acumulat 20 de kilograme, dar a reușit le dea jos, însă deloc repede așa cum ar părea.

Desigur, și înălțimea a fost un factor important, având 1,80 kilogramele nu s-au văzut atât de mult, însă cântarul cu siguranță nu minte. În perioada de după sarcină, ea a declarat: "Deja am primit multe mesaje în care sunt întrebată ce am făcut de am slăbit atât de repede. Nu am slăbit repede! Adică, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilogram mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată. Alăptez, după cum se vede. Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare și nu prea-mi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut pe salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta, am eu timp să-mi revin ușor, ușor", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram atunci.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc în prezent o frumoasă poveste de iubire și formează unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din lumea showbizului românesc. La începutul anului 2020, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1 a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe frumoasa sa iubită, fotomodelul Gabriela Prisăcariu, iar în luna mai a anului 2021 cei doi s-au căsătorit civil.

