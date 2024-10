Locotenent-colonelul Thompson, cunoscut și drept cavalerul chipeș al Regelui Charles, se căsătorește. Cine este aleasa inimii lui

Johnny Thompson a lăsat o impresie puternică asupra publicului la prima apariție, în 2018, când a însoțit-o pe Regina Elisabeta pentru o trecere în revistă a batalionului la Castelul Balmoral. De atunci, carier sa a fost pe o traiectorie ascendentă.

Locotenent-colonelul Johnny Thompson a atras atenția tuturor la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Fostul scutier al Reginei Elisabeta a II-a îl servește acum pe actualul suveran, iar numărul admiratoarelor crește odată cu fiecare apariți publică.

Un video cu el a fost vizionat de 7,6 milioane de ori în doar patru zile pe una dintre platformele de scializare. Însă pasiunea pe care fanele din lumea întreagă au dezvoltat-o pentru bărbat este stinsă de anunțul de căsătorie al acestuia.

Locotenent-colonelul Thompson, cunoscut și drept cavalerul chipeș al Regelui Charles al III-lea, se căsătorește. Cine este aleasa inimii sale

Johnny Thompson are 41 de ani și, împreună cu secretarul personal al Regelui Charles al III-lea, gestionează programul cotidian al suveranului.

„Fostul maior Johnny are un simț al umorului fabulos și poartă atât costum, cât și kilt. Din interiorul palatului, scutierul Regelui își impune stilul unic, cu un caracter calm și fermecător.

Dar știe și să-și facă simțită prezența atunci când este nevoie: la încoronare sau la seara de deschidere a galeriei Berntson Bhattacharjee din Fitzrovia, de exemplu...” scria revista Tatler, după ce i-a fost acordat locul 3 în „Top 10” al celebrităților „care dețin adevărata influență în societatea britanică”, conform unei surse.

Johnny Thompson a anunțat în cursul zilei de marți, 29 octombrie, căsătoria cu Olivia Lewis. Logodna a fost anunțată de The Times sub titlul „Căsătorii viitoare”:

„Logodna este anunțată între locotenent-colonelul Johnny Thompson, fiul domnului și doamnei Alan Thompson din Morpeth, Northumberland, și Olivia Rose, fiica domnului și doamnei Simon Lewis OBE din Primrose Hill, Londra.”

Locotenent-colonelul este la a doua căsătorie, prima având loc în 2010. De asemenea, acesta este tată.

În luna februarie a acestui an, The Mail on Sunday anunța că Johnny Thompson și Olivia Lewis sunt împreună de aproximativ un an. Totodată, se specifica faptul că chipeșul cavaler se despărțise de soția sa în urmă cu aproximativ doi ani.

Olivia Lewis este director de PR, iar cei doi s-au cunoscut la locul de muncă, ambii servindu-i pe Regele Charles al III-lea și Regina Camilla.

Deși evenimentul celor doi nu se încadrează la unul regal, se așteaptă ca unele capete încoronate să participe, Johnny Thompson fiind apreciat în cadrul familei regale britanice.