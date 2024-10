Channing Tatum și Zoe Kravitz s-au despărțit după trei ani de relație. Anunțul neașteptat făcut la scurt timp după separare

Channing Tatum și Zoe Kravitz au anunțat un nou proiect, la scurt timp după ce a ieșit la iveală că s-au despărțit. Vedetele internaționale au rupt logodna, dar continuă să colaboreze pe plan profesional.

Channing Tatum și Zoe Kravitz s-au despărțit. Perechea a rupt astfel și logodna, după o poveste de dragoste care a durat trei ani. Surse au confirmat marți pentru publicația People, citată de dailymail.co.uk, că starul din Magic Mike, în vârstă de 44 de ani, și actrița din The Batman, în vârstă de 35 de ani, au luat-o pe drumuri separate. Cu toate acestea, șocul despărțirii se pare că nu va marca sfârșitul relației profesionale, deoarece au semnat pentru un nou proiect împreună.

Potrivit deadline.com, ambii au fost adăugați la distribuția viitoarei comedii despre invazia extraterestră Alpha Gang. Cate Blanchett fusese deja anunțată pe lista actorilor dar și în calitate de producător al filmului, care este regizat de frații Zellner, dar Channing și Zoë completează acum distribuția, alături de Dave Bautista, Riley Keough, Steven Yeun și vedeta franceză Léa Seydoux.

Comedia urmărește un grup de extratereștri invadatori deghizați în oameni și îmbrăcați pentru a arăta ca membri ai unei bande de motocicliști din anii 1950, însă încercările lor de a cuceri planeta sunt amenințate atunci când încep să dezvolte emoții și umane și consțiință.

În acceași zi, Channing a repostat articolul pe Instagram Stories, dar nu a făcut nicio aluzie la speculalțiile privind despărțirea de fiica lui Lenny Kravitz. Anunțul noului proiect a venit cu doar câteva ore înainte să se afle că cei doi au rupt logodna. Niciunul dintre reprezentanții actorilor nu au comentat încă despărțirea. â

Cei doi au început să iasă împreună după ce Channing a jucat în debutul regizoral al lui Zoë, thrillerul Blink Twice. Despărțirea a fost cu atât mai șocantă, deoarece nu numai că se logodiseră, dar actorul fusese văzut în septembrie cu inițialele lui Zoë proaspăt tatuate pe mână.

Cu două luni înainte ca vestea separării să iasă la iveală, Zoe și Channing au fost ocupați cu un turneu de promovare pentru Blink Twice. Cei doi au participat la conferințe de presă, precum și la premiere înainte de lansarea oficială a thrillerului în cinematografe.

De asemenea, aceștia au fost văzuți îmbrățișați în timp ce participau la proiecția din Londra a filmului. În cadrul unui interviu acordat revistei WSJ, tânăra a discutat despre munca alături de iubitul său pentru acest film.

„Când faci lucruri cu oamenii, este un spațiu foarte sacru, iar când ești compatibil cu cineva din punct de vedere creativ, de multe ori se deschid alte canale, pentru că împărtășești tot ce ai mai bun din tine”.

Ea a continuat: „Sunt foarte recunoscătoare că acest film l-a adus în viața mea în acest fel”.

În ceea ce privește dorința de a-l distribui în film, Zoe a spus că a vrut pe „cineva care nu a jucat un personaj negativ înainte. „Am simțit, chiar și de la distanță, înainte de a-l cunoaște, că era feminist și că nu îi era teamă să exploreze acest întuneric, pentru că știe că nu este așa. De aceea am fost atrasă de el și am vrut să mă întâlnesc cu el. Și am avut dreptate”, a adăugat ea.

Și mai târziu în aceeași lună, fostul cuplu și-a sărbătorit aniversarea de un an în timpul unei escapade în Italia.