Laurențiu Reghecampf își dorește o fiica alături de Corina Caciuc. Ce s-a întâmplat cu singura fată pe care a avut-o antrenorul

Deși au doi băieți împreună, Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf își doresc și o fiică. Puțini sunt cei care știu ce s-a întâmplat cu prima fată pe care a avut-o antrenorul de fotbal cu prima soție, Mariana Pfeiffer.

Laurențiu Reghecampf se mândrește cu familie minunată și cu o poveste de dragoste senzațională alături de Corina Caciuc. La scurt timp de la oficializarea relației cu frumoasa brunetă, antrenorul de fotbal a dat vestea că o să devină tată pentru a treia oară.

Așadar, Corina Caciuc a adus pe lume primul copil al cuplului în mai 2022. De asemenea, aceștia au devenit părinți pentru a doua oară la începutul acestui an.

Citește și: Cine e și cu ce se ocupă mama Asianei Peng, soția lui Luca Reghecampf. Ce detalii s-au aflat despre părinții fostei gimnaste

Antrenorul de fotbal și partenera lui se mândresc ori de câte ori au ocazia cu micuții lor, Liam și Landon. De altfel, Laurențiu Reghecampf mai are doi băieți din fostele căsnici, pe Luca și Laurențiu Jr (Bebeto).

Articolul continuă după reclamă

Ce s-a întâmplat cu singura fiică a lui Laurențiu Reghecampf. Ana Lisa Cristina Reghecampf ar fi împlinit 27 de ani

Un detaliu pe care puțini îl cunosc este faptul că antrenorul de fotbal a avut o fată, pe nume Ana Lisa Cristina Reghecampf, alături de prima soție, Mariana Pfeiffer. Din păcate, Laurențiu Reghcampf și-a pierdut singura fiica la un an de când a venit pe lume.

Ana Lisa Cristina s-a stins din viață din cauza unei malformații congenitale la inimă.

„A fost un moment dificil din viața mea. A fost primul copil pe care l-am avut cu Mariana. La vârsta de 8 luni am descoperit că are o problemă la inimioară, avea tetralogia fallot, inima nu se împărțise exact în cămăruțe și a trebuit să o operăm. În perioada aia jucam la Steaua. Am dus-o la Cluj, am operat-o, doctorul ne-a spus că operația a reușit, dar că trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operația la inimă, să vadă exact cum decurg lucrurile după. Din păcate, n-a reușit. La un an și o lună a fost operația. Așa am pierdut-o”, a povestit antrenorul de fotbal într-un podcast, potrivit unica.ro.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Anamaria Prodan nu poate renunța la numele Reghecampf. A câștigat în instanță dreptul de a-l purta

„Eram foarte tânăr. Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente dificile, mai ales că era familia, fosta soție, toată lumea a trăit totul la o intensitate foarte mare. Eu atunci eram jucător la Steaua. Aveam mai multă libertate să pot să plec din mediul ăla. Trebuia să mă duc la muncă, trebuia să gândesc pozitiv.

Eu cred că am trecut mult mai repede peste momentul ăla, dar în inima și sufletul meu a fost o tragedie foarte mare, mai ales că ne obișnuisem deja cu Ana Lisa”, a mai spus el într-un alt podcast, conform sursei citate mai sus.

Laurențiu Reghecampf își dorește o fiică alături de Corina Caciuc

Deși a trecut prin clipe dificile, Laurentiu Reghecampf nu renunță la gândul de a avea o fiică. Acesta își dorește o fetiță cu partenera lui, Corina Caciuc.

„Tot mă gândesc la o fetiță. Mă gândesc la o fetiță, dar mi-e frică de chestia asta, fac numai băieți”, a mai povestit antrenorul într-un alt podcast, relatează sursa citată.