Cum arată soția lui Mircea Radu. Omul de televiziune a publicat o fotografie rară cu femeia din viața sa | Foto

Mircea Radu continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune, cu toate că s-a retras de ceva vreme din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu cum arată soția sa. Iată o imagine rară cu femeia de lângă el!

