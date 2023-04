Mircea Radu a povestit cu ce se ocupă în prezent. Ce mai face fostul prezentator, după ce s-a retras din televiziune

Mircea Radu a fost unul dintre cei mai urmăriți prezentatori din România, fiind cunoscut, mai ales, pentru emisiunea „Din Dragoste”, care i-a adus, de altfel, multă notorietate.

Cu toate acestea, în ultima vreme, aparițiile sale pe micile ecrane începuseră să fie din ce în ce mai rare, iar fanii care nu l-au uitat au început să se întrebe ce mai face în prezent. Iată ce s-a schimbat în viața acestuia, de când nu mai e în lumina reflectoarelor!

Ce mai face și cu ce se ocupă în prezent Mircea Radu. Nu o să îți vină să crezi cu ce se ocupă acum!

Cel care rupea cândva audiențele a oferit, în urmă cu mai mult timp, un interviu în care a dat câteva informații lămuritoare legate de traiul pe care îl duce în prezent. Potrivit declarațiilor sale, Mircea Radu s-a retras în Piatra Neamț, dând aglomerația din Capitală pe viața liniștită de acolo, citat de Cancan și Adevărul.

Se pare că, în prezent, Mircea Radu oferă consultanță juridică unor firme, însă aceasta nu este singura activitate pe care o practică în județul din zona Moldovei.

Mircea Radu a mai dezvăluit că se ocupă, îndeaproape, de livada sa, fiind extrem de preocupat cu grădinăritul, cu toate că mai are multe de învățat:

„Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit. Nu sunt genul pretenţios, aşa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni şi online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta.”, a spus Mircea Radu, potrivit celor două surse citate mai sus.

Ce spune Mircea Radu despre începutul relației cu soția sa: „Nu a fost dragoste la prima vedere”

De aproape zece ani, Mircea Radu trăiește, pe pielea lui, sentimentul iubirii alături de soția sa, Raluca Olaru, potrivit Capital. O prezență destul de discretă, soția lui Mircea Radu este medic oncolog, fiind mai mică cu 20 de ani decât fostul prezentator de televiziune.

În ciuda diferenței de vârstă, Mircea Radu recunoaște că îi poartă o iubire sinceră femeii cu care are împreună și doi copii, cu toate că nu a fost dragoste la prima vedere. Iată ce declarații a făcut despre începutul relației cu soția sa, dar și ce a ajuns să iubească la ea:

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Ne-am cunoscut întâmplător. Primul impact au fost ochii ei. Are cei mai închişi ochi pe care i-am văzut. Are ochii aproape negri. Mi-au plăcut ochii ei, are un zâmbet frumos, mi-au plăcut dinţii ei şi nu în ultimul rând mi-a plăcut că este doctor. Mi-a plăcut şi că are simţul umorului… Eram un bărbat experimentat şi mi-am dat seama ce merge şi ce nu”, spunea Mircea Radu despre soția sa, citat de sursa menționată mai sus.

