Cum au arătat Jean Gavril și Bianca în ziua nunții. Cei doi s-au căsătorit în 2019. Imagini rare de la eveniment

Jean Gavril și Bianca Gavrilă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Artistul și fata de care s-a îndrăgostit încă din prima zi de liceu au trecut împreună peste tot felul de provocări și au ajuns să devină părinți.

De-a lungul timpului, cei doi au publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale, inclusiv din ziua nunții, care s-a petrecut în septembrie 2019. Jean Gavril avea 26 de ani când a pășit la altar alături de aleasa inimii lui.

Cum au arătat Jean Gavril și Bianca în ziua nunții. Soția artistului a fost o mireasă superbă

„I-am avut alături pe părinții noștri, nașii noștri, pe bunicii noștri și pe cei mai buni prieteni”, a scris Bianca Gavrilă în dreptul unor fotografii de la nuntă.

Bianca a purtat o rochie albă cu un decolteu adânc și a strălucit în ziua cea mare, în brațele alesului ei. Constănțeni fiind, Jean și Bianca nu au ratat ocazia de a merge la malul mării în ziua nunții, pentru a realiza fotografii de colecție, care le va aduce aminte mereu de acea zi specială.

Povestea de dragoste dintre Jean și Bianca a fost pusă la încercare

Povestea de dragoste dintre Jean și Bianca a fost pusă la încercare când tânăra a plecat la studii în Marea Britanie. Timp de 4 ani au avut parte de o relație la distanță și se vedeau din când în când, iar mulți dintre cunoscuți le-au spus că nu vor rezista. Din fericire, aceștia s-au înțelat pentru că focul dintre Jean și Bianca a rămas aprins în ciuda distanței.

”Ne-am cunoscut când am început liceul, în prima zi de liceu și am fost prieteni până la un punct, când nu a mai fost prietenie și totul a început foarte brusc. Aparent, ne-am cunoscut și mai de demult, când aveam 7-8 ani și am făcut karate împreună”, a povestit soția lui Jean Gavril pe Instagram.

Bianca a absolvit studiile Universității din Manchester în anul 2016. În ziua absolvirii, Bianca Gavrilă a ținut să precizeze pe Instagram că cei 4 ani de studiu au fost dificili, dar frumoși și că familia și iubitul ei, Jean, i-au fost alături.

La 3 ani de la absolvirea Facultății, Bianca a purtat rochia de mireasă, iar în 2021 a născut-o pe micuța Evita.

„Antropolog, dansatoare și când am rămas însărcinată, lucram ca și content writer pentru un blog de dans sportiv.”, a spus Bianca Gavrilă pe Instagram când a fost întrebată ce meserie de bază are.

Jean Gavril a avut parte de „o nuntă” și în cadrul competiției America Express, când concurneții și-au schimbat partenerul de echipă și au trecut prin tradișii columbiene de nuntă. Jean Gavril a avut-o ca parteneră pe Andreea Bălan, iar pupicul lor a fost unul viral.

Pentru că pupicul lor a fost intens discutat, Bianca a venit cu o reacție.

