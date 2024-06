Cum au arătat nașii Anca Sigartău și Dragoș Pandele la nunta Oanei Moșneagu cu Vlad Gherman și cât de spectaculos a fost tortul

Anca Sigartău și Dragoș, soțul ei, sunt nașii Oanei Moșneagu și ai lui Vlad Gherman. Nașii au stat lângă miri în momentul tăierii tortului, care a arătat spectaculos.

Anca Sigartău a purtat o rochie înflorată la nunta la care a fost nașă. Invitații au surprins mai multe imagini cu nașii dansând, sau fiind alături de miri, mai ales în momentul tăierii tortului. Tortul a avut 5 etaje și a fost deocrat cu trandafiri.

Distracția a fost la ea acasă la nunta celor doi actori. Anca Sigartău și soțul ei u au lipsit d epe ringul de dans.

Anca Sigartău și Dragoș Pandele sunt nașii Oanei Moșneagu și ai lui Vlad Gherman

Anca Sigartău și Dragoș Pandele nu au fost și martori la primărie, pentru că Oana și-a ales 2 prietene, însă au fost nașii lor la Buserică.

„Nu (n.r nașii lor nu au fost martorii la cununia civilă), am lăsat-o pe Oana, i-am spus să hotărască, oricum eu nu aveam vreo doleanță. Noi avem o gașcă de prieteni, practic sunt prietenii Oanei, eu am intrat așa ca plus unul și au devenit prietenii mei de suflet, îi iubesc pe toți. A ales două fete, cele mai vechi prietene ale ei, așa că veteranii au fost cei care au semnat – Laura și cu Geo, și ne-am bucurat. A fost tare emoționant și pentru ele, și pentru noi. A fost o zi plină de emoție”, a povestit Vlad Gherman pentru Playtech.ro.

Oana Moșneagu și Anca Sigartău au jucat roluri de fiică și mamă în serialul Adela. Acum, Anca Sigartău îi este mamă spirituală Oanei.

„Pe Anca Sigartău și pe soțul ei (n.r ei sunt părinții spirituali). Nouă ne place să zicem că nu i-am ales noi, ne-au fost dați, parcă s-au aliniat astrele și întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare încă de la serialul Adela. Tot ce s-a legat a fost mâna lui Dumnezeu acolo. Mi se pare că sunt fix exemplul din dicționar atunci când vorbești despre părinții spirituali, pentru că, într-adevăr, sunt niște oameni foarte deschiși, super calzi, de la care avem foarte multe de învățat. Adică nu puteam să avem o pereche de nași mai bună decât ei și suntem tare fericiți să-i avem.„, a mai spus Vlad Gherman.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cununat civil pe 6 aprilie 2024, iar cununia religioasă și petrecerea cea mare au avut loc pe data de 2 iunie 2024.

După o relație de 3 ani, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis că e momentul să poarte același nume. Cei doi au arătat absolut spectaculos în ziua nunții:

„Meet the Ghermans. 3 ani ne-au adus aici. Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat”, a transmis Oana Moșneagu în ziua în care a devenit doamna Gherman.

Actorii s-au gândit la toate detaliile pentru nuntă. Așadar, piesa pe care au dansat la valsul mirilor este una cu o semnificație aparte pentru ei.

„Melodia noastră pentru vals este în română, compusă de Eugen Doga, pe versuri cântate de Cătălina Cărăuș, și se numește <<Dulcea Și Tandra Mea Fiara>>. Eu am dat peste ea întâmplător și au fost multe momente spontane când iubitul meu m-a invitat la dans prin casă pe acordurile ei. Pentru noi melodia asta înseamnă mult, adună și momentele dulci, și momentele mai grele ale relației noastre, dar și mai important, dorința de a valsa în continuare împreună, în ciuda celor din urmă.”, a mărturisit Oana Moșneagu.

Se pare că Vlad Gherman și soția lui nu s-au gândit încă la destinația pentru luna de miere, pentru că mai au de dus câteva proiecte la final în prima lună de vară.

„Am vrea și noi să avem un răspuns la această întrebare, adevărul e că prima pauză de la proiecte vine abia la sfârșitul lunii iulie. Nu am programat încă nimic pentru această perioadă, pregătirea nunții ne-a epuizat toate resursele de timp și energie, am zis că după nuntă o să începem organizarea vacanței. Oricum, de-abia așteptăm să vină vacanța, oriunde o să fie ea.”, au mai adăugat ei pentru a1.ro.