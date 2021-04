Cum e posibil ca Regina Elisabeta să aibă 2 zile de naștere. Care e explicația

Pe data de 21 aprilie 2021, Regina Elisabeta a II-a a împlinit frumoasa vârstă de 95 de ani, chiar la câteva zilei de la înmormântarea Prințului Philip. Cei care i-au fost alături în această zi specială au fost membrii familiei, care nu și-au dorit să o lase singură.

Pe lângă ziua sa de naștere adevărată, Regina Elisabeta mai sărbătorește o dată în a doua sâmbătă a lunii iunie, cunoscută sub numele de Trooping of the Color, relatează cosmopolitan.com.

De ce are Regina Elisabeta a II-a 2 zile de naștere

Deși ziua sa reală de naștere este în aprilie, Regina Elisabeta a II-a își celebrează în mod oficial ziua de naștere printr-un eveniment, care are loc în luna iunie, unde participă toți membrii ai familiei și urmăresc spectacolele aeriene militare care se realizează în cinstea sa. De asemenea, în această zi importantă toată familia participă la o ședință foto, chiar la Palatul Buckingham.

În Marea Britanie, celebrarea oficială a zilei de naștere a unui rege sau a unei regine se făcea în trecut într-o altă zi decât în ziua de naștere oficială.

Mai mult decât atât, tradiția a luat naștere în 1748, când Regelui George al II-lea a hotărât să facă aceasă regulă. Motivul pentru care a luat această decizie este faptul că ziua sa de naștere trebuia sărbătorită în iarnă, iar vremea nu îi permitea o petrecere și o paradă așa cum își dorea, lucru pentru care a realizat ce de-a doua zi de naștere ce are loc vara.

De atunci, suveranul Marii Britanii aflat la putere are dreptul să își sărbătorească ziua de naștere de două ori. Așadar, Regina Elisabeta a II-a are o distanță de două luni între zilele sale de naștere.

Regina Elisabeta nu va mai putea fi strigată niciodată așa

După ce -a condus pe ultimul drum pe cel care i-a fost alături 73 de ani, Regina Elisabeta a II-a nu va mai putea fi niciodată strigată după apelativul Lilibet pentru că doar Prințul Philip obișnuia să îi spună așa.

Regina Elisabeta a II-a a căpătat această poreclă în copilărie, pe vremea când ea nu știa să își rostează numele complet. Prințul Philip era singurul membru al familiei regale a Marii Britanii care încă o striga pe Maiestatea sa cu acest nume.

Fotograful Arthur Edwards a evidențiat acest lucru, de vreme ce acesta a studiat celebrul cuplu ani de-a rândul.

În tinerețe, Regina Elisabeta a II-a obișnuia să se semneze cu acest apelativ, Lilibet, în timp ce tatăl ei, George al VI-lea o striga des folosind porecla care a devenit în timp populară.

Deși acest nume a fost folosit în semn de afecțiune de către părinții și soțul reginei, se pare că nimeni altcineva din regat nu o mai strigă cu apelativul Lilibet.