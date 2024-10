Cum i-a spus Karmen Simionescu fiicei sale că divorțează de tatăl ei: „Sofi știe tot”. Artista a vorbit în lacrimi despre micuță

Karmen Simionescu a vorbit pentru prima dată într-un interviu, după ce a anunțat divorțul de soțul său. Cântăreața a povestit cu ochii în lacrimi despre decizia dureroasă pe care a luat-o dar și cum a reacționat fiica lor atunci când i-au dat vestea.

Karmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, a anunțat în urmă cu o lună că ea și fostul soț au decis să o ia pe drumuri separate. Cei doi au împreună o fiică, iar cântăreței nu i-a fost ușor să ia decizia de a divorța. Invitată recent într-un podcast, cântăreața a vorbit deschis despre separarare dar și despre momentul în care a ales să îi spună fiicei ei că divorțează.

Cum i-a spus Karmen Simionescu fiicei sale că divorțează Bogdan Căplescu

Karmen și soțul ei au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat 6 ani. Cei doi nu au făcut nunta niciodată, însă erau căsătoriți civil. La acel moment, vedeta era deja însărcinată și cu fiica lor.

Deși nu a oferit detalii în plus despre motivele din spatele divorțului, Karmen a vorbit, vizibil emoționată, despre relația cu micuța Sofi. Aceasta a dezvăluit că fiica ei știe adevărul și că mai mult de atât, își dorește ca mama ei să fie fericită.

Articolul continuă după reclamă

Fiica lui Adrian Minune a mai ținut să precizeze că decizia a fost luată de comun acord și că este spre binele tuturor, in special, al fiicei sale.

„Sofi știe tot ce se întâmplă și Sofi își dorește ca mama ei să fie bine. E cel mai frumos lucru despre lumea aceasta. Copilul meu este un copil foarte matur, care înțelege lucrurile câteodată mai bine decât mine. Am discuții cu ea și conversații lungi despre orice. (...) Ea e viața și lumina și ochii mei și ea știe prin ce am trecut noi, ca familie”, a declarat Karmen în primul interviu acordat după anunțul divorțului, în podcastul lui Bursucu.

„Dacă eu am ales să iau decizia aceasta, vreau ca toată lumea să știe că am luat-o în binele nostru individual, al meu, al fostului meu soț și al ei”, a mai adăugat cântăreața.

De asemenea, Karmen a ținut să clarifice și zvonurile că între ea și fostul soț ar fi fost vorba despre infidelitate.

„Sub nicio formă (n.r. nu a fost înșelată). Nu există așa ceva. Sub nicio formă. Pot să spun în mod oficial că nu a fost vorba nici din partea mea, nici din patea lui, niciodată, în șase ani de zile. Ceea ce am comunicat în presă, e ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Suntem două persoane care s-au iubit extrem de tare, dar nu am ajuns la un punct comun”, a explicat ea.

Cum a anunțat Karmen Simionescu divorțul de tatăl fiicei sale

Karmen a anunțat că ea și soțul ei divorțează pe 2 septembrie 2024. Într-un videoclip filmat în mașină, acesta și-a luat inima în dinți și le-a explicat fanilor ei prin ce trece.

„Cu siguranță nu e momentul potrivit pentru o astfel de veste, dar prefer să fiu eu cea care vă anunță lucrul ăsta (...) De ceva timp eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate, am ajuns la concluzia că nu a fost să fie, sau că nu suntem făcuți unul pentru celălalt, suntem construiți total diferit. Suntem doi oameni care s-au iubit enorm și care se vor respecta pentru tot restul vieții și vor avea o relație cât se poate de normală pentru că există Sofi în viața noastră și nu e decât un motiv de bucurie faptul că există Sofi. Aș vrea ca toți cei care ne cunosc, dar și cei care nu ne cunosc să se abțină de la comentarii”, a spus Karmen Simionescu pe Instagram.