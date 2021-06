Cum justifică Ioniță de la Clejani comportamentul lui Fulgy. Povestea neștiută din spatele evenimentelor recente cu fiul său

Ioniță și Viorica au spus că își iubesc necondiționat fiul și știu că ultimele evenimente din viața fiului lor a atras atenția presei. Ioniță de la Clejani a povestit chiar că presa este zilnic în fața casei lor, în încercarea de a afla mai multe lucruri despre Fulgy.

“O să am grijă de el până voi închide ochii și m-oi duce de pe acest Pământ. E normal, e copilul meu. (…) Am să am grijă de băiatul meu ca de ochii mei din cap”, spune Viorica.

Ioniță de la Clejani spune povestea din spatele evenimentelor recente cu Fulgy

“Acum am să vă spun povestea acestui eveniment, așa cum stă ea. (…) Îmi este greu ca eu să îl conving pe Fulgy să aleagă un alt mijloc de promovare”, a mărturisit Ioniță.

Tatăl lui Fulgy a declarat că fiul său se inspiră de la artiștii internaționali precum Snoop Dogg, Cardi B și vedetele din clanul Kardashian.

“S-a dus în zona lor și în stilul lor de a se promova”, a mai zis Ioniță.

De asemenea, el a povestit că Fulgy era contrariat pentru că nimeni nu vorbea despre el atunci când făcea muzică clasică și studia 4 ore pe zi. La fel s-a întâmplat și când Fulgy avea propria emisiune pe canalul de YouTube. Nu primea suficiente vizualizări și nu avea așa mulți urmăritori cum are acum.

Deși tatăl său nu e de acord cu acest mijloc de promovare, “pentru că nu trăim în America. Noi trăim în România”, a mai completat Ioniță.

“Dar ce-a făcut mă Fulgy așa grav?”, spune Viorica, revoltată.

“Eu i-am spus că este prea mult”, a mai clarificat Ioniță, care nu respectă felul în care dorește Fulgy să se promoveze.

“Eu te-am făcut, eu trebuie să am grijă te tine să duc pe drumul cel bun”, spune mama lui Fulgy.

Ce părere are Viorica de la Clejani despre cele întâmplate cu Fulgy

După seria de dezvăluiri despre viața sa privată, Fulgy a fost pus la zid de fani și de presă, iar mama artistului a simțit nevoia să îl apere pe tânăr.

Fulgy, pe numele său Dan Manole, a fost prins de poliție în urmă cu câteva zile, fiind sub influența substanțelor interzise la volan, potrivit Observator.

Tânărul a fos dus de agenți la sediul Institutului de Medicină Legală pentru recoltare de probe biologice. Se pare că Fulgy nu este singurul din familie care a condus sub influența drogurilor. Și sora sa, Margherita de la Clejani, a fost prinsă de polițiști pentru aceeași faptă în urmă cu 1 an.

Fulgy, în vârstă de 23 de ani, a recunoscut totul atunci când presa l-a surprins ieșind de la Institutul de Medicină Legală, iar el a fost deschis atunci când I s-au adresat întrebări. Părinții lui l-au așteptat afară în mașină.

După momentele dificile prin care a trecut Fulgy în urmă cu o săptămână, mama artistului a simțit nevoia să își apare fiul.

Astfel, Viorica a postat pe Insta Stories un mesaj pentru fanii care l-au criticat pe fiul ei.

“Fulgy e puiul meu indiferent de ceea ce se întâmplă! Și va rămâne puiul meu până voi închide ochii! Pentru mine, fiul meu este cea mai prețioasă ființă de pe acest pământ”, a scris faimoasa cântăreață.