Cu ce se ocupă în prezent Fulgy, băiatul Clejanilor: „Nu am mai vrut la televizor, nu am mai vrut anturaje”

Fulgy a vorbit la Antena Stars despre activitățile sale din prezent. Fiul celebrei familii de la Clejani a povestit că se ocupă foarte mult de sport și că a lăsat anturajele și distracțiile în trecut. De asemenea, Fulgy și-a lansat o emisiune online, în care a investit mulți bani.

„De un an de zile fac sală, somn de calitate, trezit la o oră normală, mâncare și cam atât. Nu am mai vrut la televizor, nu am mai vrut anturaje, nu am mai vrut ieșiri. Nu am mai avut o viață socială, am vrut să mă ocup de mine. Îi îndrum pe toti oamenii să facă sport, ajută la psihic și sănătate. În tot acest timp în care nu am mai avut contact decât cu câțiva, mi-am dat seama că cine te iubește, te iubește oricum și toată viața și pe cine respecți te respectă, karma. Ce oferi aia primești. Ești un om rău, de rău ai parte. Ești un bun, de bine ai parte”, a spus Fulgy la Antena Stars.

Fulgy și-a lansat o emisiune online: „E vorba de zeci de mii de euro”

În prezent, Fulgy a investit foarte mulți bani pentru o emisiune online care prezintă concrete live și, chiar dacă încă nu a început să câștige de pe urma investiției, el spune că se bucură atunci când realizaează un lucru de calitate: „E vorba de zeci de mii de euro”.

Fulgy spune că acum este mai responsabil față de perioada adolescenței în care se distra foarte mult.

”Mai demult mă distram, nu aveam nimic în cap de făcut, în afară de nunțile la care participam cu părinții mei, dar acum, în pandemie, am reușit să găsesc ceva de făcut, deși mi s-a zis că am investit prea mult, că nu se merită, că am o echipă întreagă. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că pentru un lucru de calitate trebuie să investești mult și eu suport toate cheltuielile, am cheltuit foarte mulți bani și nici nu produc bani încă. Eu muncesc de la 13 ani, chiar dacă am o imagine de băiat de bani gata, mergeam la nunți și nu e o rușine să mergi la nunți. Dar eu am făcut o școală și pot face orice altceva nu doar muzică și am găsit soluția ideală. În timp sper să evoluez, emisiunea asta e doar un început, vreau să fie un brand, visez să las ceva în urmă”, a declarat Fulgy, la Antena Stars.

Totuși, fiul Clejanilor a ținut să sublinieze că el a muncit de la vârsta de 13 ani, când cânta alături de familia lui: „Am o imagine de băiat de bani gata, dar lumea nu înțelege că eu d ela 13 ani muncesc, merg la nunți, nu e o rușine să mergi la nunți. Eu am făcut o școală și pot să fac și altceva în afară de muzică, dar uite că am găsit o soluție să readuc spiritul de viață care era înainte de pandemie prin concrete live. Îmi permit stilul ăsta de viață.

Tânărul spune că își dorește să aducă ceva în țară care să rămână. De asemnea, băiatul Clejanilor vrea să-și întemeieze și o familie.

„Îmi doresc copii, doi băieți, îmi doresc să-mi întemeiez o familie, vreau să fiu un bărbat responsabil”, a mărturisit tânărul, potrivit SpyNews.