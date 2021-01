”Cum poți slăbi 3 kg în 10 secunde”. Trucul lui Holly Hagan să pară instant mai slabă pentru fanii ei

Vezi cum arată Holly Hagan în GALERIA FOTO

”În partea dreaptă sunt tot eu, relaxată, coapsele îndreptate în față și lenjerie lăsată într-o poziție mai confortabilă.”

Holly a vorbit și despre rezoluția ei din 2021, pe care a transmis-o celor 3.8 milioane de urmăritori pe care îi are pe rețeaua de socializare. ”În acest an, am promis să fiu mai deschisă cu imaginile mele și cu tot conținutul. Întotdeauna public imagini în care pozez. Și, ca să fiu sinceră, nu mi-a mai plăcut Instagram de mult timp, pentru că niciodată nu sunt ”pregătita de Insta”.”

”Iubesc story-urile Insta, iubesc sesiunile de întrebări și răspunsuri, iubesc să ofer conținut care ajută pe cineva sau care înseamnă ceva,” a continuat vedeta. ”Așa că trebuie să și implementez asta, dar niciodată n-am avut încrederea necesară.”

”Voiam ca oamenii să mă vadă când arăt bine, tot timpul, după ani de zile în care m-am străduit să nu fiu ”tipa grasă”, ești cam speriat să arăți oricum altcumva decât super bine.”

”Nimeni nu arată așa cum arată pe Instagram tot timpul. Nu putem să pozăm cu respirația ținută, șoldurile în spate 24 de ore pe zi. Așa că atunci când vezi pe cineva pe Instagram și invidiezi persoana respectivă, ține minte că e doar un truc.”

”Nu mă bucur când public doar poze ”frumoase”, nu a fost niciodată pasiunea mea. Niciodată nu am fost menită să devin un influencer pe modă și machiaj, e muncă grea pentru mine,” a continuat Holly Hagan într-un Instagram story în care a vorbit mai mult fanilor despre viața ei.