Posesoarea celui mai celebru posterior de pe Instagram, imagini incendiare în bikini. Cum s-a lăsat fotografiată Sommer Ray

“Buna, toată lumea, eu am vopsit jacheta asta,” a scris Ray alături de imaginea provocatoare.

Printre flori, pe geacă se putea citi și un mesaj, pe care Ray a ținut să îl transmită gurilor rele care i-au criticat de-a lungul timpului fizicul și cariera.

Într-o singură oră, imaginea lui Ray a strâns peste 600.000 de like-uri și are acum, într-o singură zi, aproape 2 milioane de aprecieri și sute de comentarii de la fanii săi, care s-au grăbit să o complimenteze pe tânără în comentarii.

“Ești o inspirație și ești atât de talentată,” a scris una dintre fanele ei despre imagini. (trad. you’re so inspiring and talented).

“Ești superbă, Sommer, sper că ai o zi fantastică și sărbători fericite, te iubesc, continuă să strălucești,” a continuat ea. (trad. “you’re so gorgeous Sommer I hope that you’re having an amazing day and happy holidays I love you so much keep shining”).

“O să fiu sincer, nu mă uitam la geacă,” a scris un alt fan (trad. “imma be honest i wasn’t looking at the jacket”)

Sommer Ray are zeci de milioane de fani pe Instagram, ce îi apreciază imaginile incendiare

Înainte că Ray să ajungă faimoasa pe Instagram, tânără susține că a dus o viață simplă la țară, la o fermă din Colorado, SUA.

“Creșteam pui. Și mă pricepeam,” a declarat tânără, scrie The Blast. “Am fost o prințesă de rodeo. Sunt o fată de țară, nu mă prefac.”

Ray s-a gândit să devină model din momentul în care un prieten de-al surorii ei, fotograf, a decis să o pozeze la ferma familiei.

De atunci, tânără și-a extins cariera cu numeroase conturi online, printre care cele mai mari sunt cel de pe Instagram și cel de pe Youtube.

Ray, în vârstă de 24 de ani, urmează să joace și în serialul Stalk Her, potrivit JustJared, ce se pare că e inspirat din viața ei.