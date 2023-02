Cum răspunde Maria Dragomiroiu persoanelor care o judecă pentru faptul că pleacă în vacanțe, deși are pensie mică

Maria Dragomiroiu a izbucnit după ce a fost ținta unui val de critici pentru că a fost plecată într-o vacanță. Fanii artistei i-au reproșat că nu ar trebui să se mai plângă de pensia mică pe care o are dacă ea își permite să plece în străinătate.

Maria Dragomiroiu spune că nu s-a plâns niciodată de pensia sa

Maria Dragomiroiu spune că nu s-a plâns niciodată de pensia sa, dar recunoaște că există o serie de materiale din urmă cu trei ani când aceasta a primit pensia de doar 1200 RON, însă, de atunci, banii care îi vin lunar sunt mult mai mulți!

Ea mai subliniat faptul că nu trăiește doar din pensie, ci în continuare își execută meseria de artist și își dorește înțelegere de la cei din jur. Cântăreața de muzică populară a mai spus că a ajuns să-i fie teamă să mai publice o imagine din vacanță pentru a nu fi din nou ținta gurilor rele.

“Numai despre pensia mea vorbesc, deci numai despre această pensie, pentru că eu nu pot să merg într-o vacanță undeva, că mă ia la rost lumea, ce caut în vacanță, cum de îmi permit cu pensia de acum 3 ani jumătate. Eu dacă mă duc și pun niște poze că am fost și eu în America, mi-am permis să fac și eu, să mă duc în America la prieteni, așa, să stau și eu la fiecare câteva zile. Mi-am permis să pun și eu poze să mă bucur cu prietenii.

Au văzut asta și îmi trimit pe Facebook, unde mă duc cu cei 1200 de lei pe care i-am luat acum, cu care am ieșit la pensie. Să vedem încotro o ia societatea și lumea asta, să îndreptăm necazurile mari. Nu problema pensiei mele, care a fost acum 3 ani jumătate, care oricum s-a mărit, oricum este altceva oricum, iar eu nu din asta trăiesc eu muncesc și mulțumesc și mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere și să muncesc și să mai fiu iubită de marele public și să mă solicite, că voi spune tot timpul prezent. A devenit o așa o boală pentru lume. Deci toată lumea a rămas blocată că Maria Dragomiroiu s-a plâns de pensie și când n-oi mai fi pe acest Pământ, o să se reia că Maria Dragomiroiu se plânge de pensiei. Lucru neadevărat! De asta mă rog, la Dumnezeu să-mi dea sănătate să pot să muncesc, să fac ceea ce mi-e drag și nu sunt vorbele mele. Totul apare pe site-uri, cum pun o poză ceva, pe unde umblu. Îmi este și frică să mai pun ceva că mă judecă <<Cum îmi permit?>>.

Nu știu, deci îți stă mintea în loc! Tot timpul se apasă pe chestia asta, dar cum mi-am permis, vă apreciem, dar cum v-ați permis cu pensia asta, cum că noi suntem și am muncit… toată lumea muncește foarte bine. Asta e, fiecare cu destinul lui. Eu nu m-am plâns niciodată și nici nu am de ce! Îi mulțumesc lui Dumnezeu, că am tot ce-mi trebuie. Nu-mi doresc prea mult, îmi doresc să fiu un om normal, de mijloc, cum am spus să trăiesc, omenește. Cum încearcă să trăiască toată lumea, nici prea sus, nici în sărăcie!”, a spus Maria Dragomiroiu pentru Antena Stars.

