Cum răspunde Sali Levent acuzațiilor aduse de Dalia. Ce s-a întâmplat la „Viața fără filtru”, când tânăra a intrat prin telefon

Sali Levent și Dalia sunt într-un scandal al declarațiilor. Tânăra îl acuză pe fostul logodnic că ar fi agresat-o fizic, iar actorul neagă acuzațiile, ba chiar spune despre fata pe cae a iubit-o că ar vrea să-și facă imagine prin tabloide. Cei doi s-au logodit în luna august, dar geloziile au dus la destrămarea relației, spun ei.

Dalia susține că Sali Levent ar fi agresat-o fizic în mașinăă și a cerut un ordin de protecție împotriva lui, pe care nu l-a primit. Actorul a fost prezent în platoul emisiunii Viața fără filtru, unde a dorit să-și spele imaginea de „demon”, așa cum Dalia l-a numit (demonul tinereții ei).

Dalia și Sali Levent s-au contrazis în declarații. Ea spune că actorul a dat-o cu capul de cotiera mașinii, iar el spune că a tras-o pentru că voia să se arunce din mașină în mers.

Dalia a refuzat un dialog cu Sali, deși erau amândoi în direct. Ce acuzații și-au făcut reciproc și ce detaliu intim a dezvăluit actorul

„Nu am dat-o cu capul de cotieră, cotiera e aici, e un pic... trebuie să ajungi cu trunchiul la 90 de grade. Poate ea a înțeles că am dat-o cu capul de cotieră. Ea pur și simplu la viteza de 50 de km/h, dacă vrei să sari din mașină, omul te trage, iar ea poate a înțeles că am vrut să o dau cu capul de cotieră. De vreo patru ori a vrut să sară, dar nu a vrut niciodată să sară când suntem la stop, nu a vrut niciodată să sară când era roșu. Am tras-o, am luat-o de cap, de mână, de umăr, conducând, oricum ar fi, dacă asta mă face diavol... o să mai fac chestia asta când cineva vrea să sară din mașină. Nu o să vrbesc niciodată urât de Dalia. Am iubit-o, am vrut un viitor cu ea, am văzut-o ca pe viitoarea mamă a copiilor mei. Gelozia dintre noi doi ne-a făcut să ajungem aici. La un moment dat atât de geloși am fost și eu și ea. Eu nu m-am atins de ea. Ea este fată mare. La noi, la muslmani, așa este”, a declarat Sali Levent, la Viața fără filtru.

„Pur și simplu au fost certuri în mașină. Am zis că am maltratat-o, dar n-avea nici măcar o zgârietură”, a mai spus actorul.

Dalia a intervenit telefonic în cadrul emisiunii, spunând că nu a încercat să sară din mașină, ci actorul nu a lăsat-o să coboare.

„Am fost bruscată, am fost lovită! Nu au fost tentativă de a mă arunca din mașină! El a staționat, el nu m-a lăsat să cobor din mașină”, a spus Dalia.

„Pai și ai vreun semn? Dalia, ești un om mișto, genial. Dar gelozia ta... Ea picteaază! Îți promit că te ajut să-ți faci o imagine de pictor, dar nu așa! Lasă tabloidele!”, a spus actorul

„Vă rog frumos! Nu vreau să intru în discuție directă cu el!”, a spus tânăra în vârstă de 19 ani.

Între Sali Levent și Dalia este o diferență de vârstă de 12 ani, el având 31 iar ea având 19 ani.

„Nu am primit ordinul de protecție. Consider că nu mi s-a făcut dreptate. În aprilie ne-am întâlnit, totul era frumos, părea un om capabil, un om atât de perfect pentru mine. Părinții mei nu au fost de acord cu el (...) Eu nu am ascultat de părinții mei. Eu am vrut să le demonstrez că iubirea adevărată există (...) Mergea totul bine. Pe parcurs, relația a început să devină toxică pe parcurs și din partea lui și din partea mea. Totul a început după logodnă. Au intervenit gelozii și din partea lui, și din partea mea. Am primit poze cu el în anumite ipostaze cu anumite femei”, a declarat Dalia, la Viața fără filtru.