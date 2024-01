În ce ipostază inedită s-au filmat copiii lui Stefan Bănică. Radu Ștefan și Violeta nu au mai fost văzuți așa până acum

Violeta și Radu Ștefan Bănică au o relație foarte apropiată și chiar se ajută atunci când unul dintre ei are nevoie de celălat. Așa s-a întâmplat și acum, iat frații Bănică s-au filmat într-o ipostază inedită în care nu au mai fost văzuți.

Radu Ștefan Bănică a făcut un pas important în viața sa de adult. La nici 22 de ani, tânărul artist pare că s-a mutat într-un nou apartament, care avea nevoie de câteva îmbunățiri. Fiul cel mare al lui Stefan Bănică nu s-a ferit să se apuce singur de renovare și chiar a avut câteva ajutoare de încredere, printre care sora lui, Violeta.

Cum au apărut Violeta și Radu Ștean Bănică în mediul online. Cei doi frați au o relație foarte apropiată

Radu Ștean Bănică, băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică și al Cameliei Constantinescu și fiica artistului din căsnicia cu Andreea Marin se înțeleg de minune. Deși nu au crescut împreună, cei doi tineri au o relație foarte bună și pare că in utlima perioadă, petrect tot mai mult timp împreună.

Iar atunci când a avut nevoide de ajutor la zugrăvit, tânărul artist și actor a apelat chiar la ajutorul surorii lui mai mici. Violeta și Radu Ștefan Bănică nu s-au ferit să pună osul la treabă, dar au și filmat un video împreună.

Citește și: Ce a zis Andreea Marin după ce a văzut-o pe fiica Violeta pe scenă alături de Ștefan Bănică. Ce talente ascunse mai are tânăra

Îmbrăcați în haine de treabă și cu trafaletul în mână, cei doi copii ai artistului au apărut într-o ipostază în care nu au mai fost văzuți până acum. Acestora li s-au mai alăturat și alte două prietene.

„Bine pe construcții”, a scris Radu în descrierea clip-ului postat pe contul lui de Instagram care a stârnit o mulțime de reacții.

„Scoateți și ambalajul de la trafalet dacă tot sunteți pe treabă :) Spor!”, a remarcat cineva în comentarii.

„Copii frumoși, talentați și bine crescuți! Mult succes în viață,la școală și în carieră!”, le-a urat cineva.

„Cine v a lucrat aici??”, a mai glumit alt prieten virtual.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce relație are Ștefan Bănică cu cei trei copii ai săi. Ce destăinuiri a făcut despre familia sa

Ștefan Bănică este un părinte mândru. Artistul are trei copii minunați, o față și doi băieți, cu care se luadă ori de câte ori are ocazia. Deși este foarte discret și nu vorbește des despre familia sa, artistul a oferit informații neștiute despre relația cu Violeta, Radu Ștefan și Alexandru.

În interviul pentru viva.ro, Ștefan Bănică a povestit că și-a învățat cei trei copii să fie familiști și să nu renunțe niciodată la familia lor: „Aşa cum ţi-am mai zis, le-am insuflat ideea de familie, de unitate, faptul că multe lucruri se pot schimba în viaţa asta, dar mama, tata şi fraţii – niciodată. Mă bucur că toţi trei o iubesc nespus pe mama mea, pe bunica lor, care are o răbdare ieşită din comun şi un mod cald de a te face să înţelegi lucrurile, care la ea par clare şi simple. Şi, așa cum m-a învăţat pe mine, îi învaţă şi pe ei, care o adoră, pur şi simplu. Şi atunci, prin mama mea, această idee de familie este şi mai puternică.”

Citește și: Radu Ștefan Bănică s-a afișat în public cu iubita lui. Cum arată și cine este blonda care l-a cucerit pe fiul lui Ștefan Bănică

De asemenea, artistul dezvălui că are o relație specială cu fiecare dintre cei trei copii ai săi, chiar dacă Radu Ștefan și Violeta au luat-o deja pe „drumul lor”.

„Fiecare dintre copiii mei are drumul lui, iar eu voi fi acolo să-i sprijin atunci când au nevoie. Radu Ştefan s-a desprins deja pe drumul lui. Violeta, deşi are 14 ani, ştie exact ce vrea să facă. Iar cu Alexandru am un sentiment care nu ştiu de unde vine, dar care îmi dă o siguranţă plăcută, că se va descurca în orice şi-ar propune. Cred că nu înveţi foarte multe ascultând poveşti, indiferent că sunt ale părinţilor tăi sau ale altora, ci făcând, trecând prin experienţele proprii.

Ca părinte, sunt dator să menţin un echilibru în drumul pe care şi l-a ales copilul, ca şi când aş fi cele două rotiţe ajutătoare de la prima bicicletă. Copilul îşi alege singur direcţia. E foarte important să se simtă liber şi protejat, în acelaşi timp.”, a mai povestit el, vizibil emoționat și mândru.