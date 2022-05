Adda, fotografia mai veche cu ea care i-a înduioșat pe fani. Frumoasa artista e de nerecunoscut

Adda, fosta concurentă Te cunosc de undeva!, a postat pe Instagram Stories o serie de poze de la filmarea primului ei videoclip al piesei “Îți arăt că pot”, videoclip despre care ea spune că nu va vedea niciodată lumina zilei. Deși nu a dat prea multe detalii despre decizia ei, frumoasa cântăreață a postat mai multe fotografii cu ea din acea perioadă.

În pozele de acum câțiva ani, Adda apare cu părul lung. În unele fotografii are părul roșcat, iar în altele e blondă.

Adda, de nerecunoscut într-o fotografie mai veche cu ea

În una dintre fotografii, Adda apare purtând o rochie neagră cu bretele, scurtă și foarte mulată, care îi pune în valoare silueta. Cu un trup de invidiat, Adda a atras atenția fanilor în această fotografie. Ea avea părul lung, șaten și purta și breton.

Citește și: Motivul pentru care Adda a apărut cu lacrimi în ochi și pe obraji pe internet. Ce a emoționat-o atât de tare

Adda urmează să publice o carte despre viața ei, dar și despre cariera ei de artistă. În urmă cu puțin timp, cântăreața a lansat și un nou album intitulat Fata din Diamant. Piesele de pe noul ei album au fost intens lăudate de fanii care abia așteptau un nou material discografic din partea artistei.

Problemele de sănătate cu care se confruntă Adda

În urmă cu câteva luni, Adda a ales să le vorbească deschis urmăritorilor ei despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prima oară, ea a vorbit despre faptul că medicii i-au pus un diagnostic greșit, lucru care i-a dăunat foarte tare.

Adda suferă de o boală grea, numită borelioză, iar din momentul în care a aflat că trebuie să se confrunte cu aceste probleme, vedeta a fost nevoită să ia multe pastile. Adda a acuzat stări de rău, spune că obosește foarte repede, simte paralizii la nivelul feței și are urticarii frecvente și senzații de sufocare, din cauza bolii.

Citește și: Adda a adus emoție în platoul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani cu povestea bolii sale. Prin ce a trecut și ce urmează

Artista a povestit mai multe într-un interviu pentru Neatza cu Răzvan și Dani. Ea a afirmat că faptul că a ținut o dietă alimentară de la diagnosticul greșit până la cel corect a ajutat-o: „Altfel nu mai eram acum pe canapea”, a spus vedeta.

Artista a rememorat momentul în care și-a dat seama că suferă de ceva grav, când i-a paralizat piciorul pe ambreiaj.

„Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut mergeam la doctori și am întrebat și de lime și m-au trimis la psiholog, iar psihologul mi-a zis să nu mai vin că sunt ok, că problema mea e la fizic, nu la căpuț. Mi-am dat seama despre ce e vorba când într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, n-am mai putut să-l ridic, am fost, m-am testat, a ieșit pozitiv, mi-am făcut mai multe investigații. Când am filmat „Paranoia” (n.r. piesa lansată recent) nu-mi simțeam fața, partea stângă. Dar trag de mine și sunt vie, vreau să mă bucur de toate lucrurile din viața mea”, a explicat Adda.

Adda a vorbit despre tratamentul pe care este nevoită să-l respecte și nu pare foarte ușor. Întrebată cum se simte, cântăreața a răspuns:

„Sunt bine, nu sunt refăcută. Tratamentul mai durează doi ani. Iau 26 de pastile pe zi. Mi-e rău de la ele, amețesc, m-am învățat cu stările astea. Când nu mai pot, mă pun jos, opresc totul și mă odihnesc. Am început să-mi reiau activitatea ușor, ușor, pentru că altfel o iau razna acasă. La concert am cântat o singură piesă.”, a declarat Adda pentru impact.ro.

Concurenții au avut parte de primele întâlniri cu ispitele ▶ Episodul 2 Insula Iubirii e disponibil în AntenaPLAY