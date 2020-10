Cum s-a transformat Kristie Alley la 31 de ani dupa rolul din "Uite cine vorbește acum"

Kirstie Alley este cunoscuta pentru aparitiile sale din "Runaway", "For Richer of Poorer", "Drop Dead Gorgeous", "Toothless", "Village of the Damned", "Family Sins", "It Takes Two", "Look Who's Talking".

"Look Who's Talking" este un film american de comedie romantică din 1989, scris și regizat de Amy Heckerling, cu John Travolta și Kirstie Alley în rolurile principale.

Kirstie Alley s-a născut în Wichita, Kansas, fiica lui Lillian Mickie, casnică, și a lui Robert Deal Alley, care deținea o companie de cherestea.