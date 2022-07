Cum s-au cunoscut Mihai Petre și Elwira. Cei doi au vorbit despre probilitatea de a deveni din nou părinți: „Mi-ar plăcea”

Mihai Petre și soția lui, Elwira, au oferit declarații neașteptate pentru viva.ro , iar printre întrebările care le-au fost adresate s-a numărat și aceea dacă se gândesc să mai facă un copil. Aceștia au răspuns cu sinceritate a toate întreăbrile care le-au fost adresate.

Mihai Petre și Elwira au vorbit deschis despre relația lor. Ce detalii au oferit

Cei doi au fost întrebați dacă se gândesc să devină din nou părinți, iar răspunsul a luat prin surprindere pe toată lumea.

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate”, au răspuns ei.

Cei doi au mai explicat că între ei nu a fost dragoste la prima vedere:

„Relația noastră nu a fost dragoste la prima vedere, iar asta a contat foarte mult, cred eu. Ne-am întâlnit pentru că am vrut să dansăm împreună, iar scopul nostru era unul clar: să performăm. Avem amândoi ambiția în sânge și, când am văzut că și Mihai are aceeași dorință de a lupta pentru acest ideal, am rămas impresionată. Apoi, am descoperit că ne înțelegem pe mai multe planuri, iar după luni în care doar dansam împreună, am ajuns să simțim scânteia. Am știut că suntem foarte atrași unul de celălalt. A contat mult că ne-am cunoscut înainte destul de bine. Nu a fost dragoste la prima vedere, sinceră să fiu în primele luni nu ne înțelegeam deloc! (râde) Apoi, lucrurile s-au așezat și au venit sentimentele puternice”, au mai spus ei pentru sursa citată mai sus.

Iată cum a reușit Mihai Petre să o cucerească pe Elwira:

„Da, am apreciat că Mihai a venit în Polonia! Noi am dat o probă în Moldova și am petrecut trei zile împreună, apoi fiecare s-a întors în țară. A doua zi, Mihai m-a sunat să mă anunțe că vine câteva săptămâni în Polonia. M-a impresionat să văd că este un om foarte hotărât, serios, că îi plac lucrurile bine făcute și că nu lasă loc de greșeală. Am descoperit că avem aceeași direcție și este foarte important pentru un cuplu ca partenerii să tragă în aceeași direcție. Am avut foarte mare încredere în el, știam că este un profesionist, că este extrem de ambițios și că își dorește să facă lucrurile la un nivel înalt. Iar asta mi-a plăcut enorm la el”, a mai spus ea.

Mihai și Elwira Petre au împlinit 14 ani de căsnicie

Pentru că preferă să își țină prietenii virtuali la curent cu cele mai speciale evenimente din viața sa, Elwira Petre s-a decis să dea de veste tuturor că a împinit 14 ani de căsnicie cu soțul său, Mihai Petre.

„Multe s-au schimbat in jurul nostru, și noi ne-am schimbat, dar am rămas împreuna. 14 ani de când sunt sotia ta, 22 ani de când sunt prietena ta❤️ La mulți ani noua, @mihaipetreofficial #happyanniversary”, a scris ea în dreptul unei imagini cu partenerul său.

