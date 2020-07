Cum s-au cunoscut Viorica și Ionița din Clejani! " Era cuplat cu sora mamei mele, cu mătușa mea"

Margherita de la Clejani, scandal monstru cu paparazzi! Fata Clejanilor, comportament violent și înjurături ca la ușa cortului! |Video

Tot atunci, se pare că s-au înfiripat sentimentele între cei doi, iar în acea zi a fost și primul lor sărut.

Problemele recente ale Clejanilor, în care a fost implicată fiica lor Margherita a afectat întreaga familie. Dezinvoltura cu care Viorica vorbea cu jurnaliștii altădată s-a transformat în dușmănie și revoltă. Imaginile în care stropește reporterii cu apă, injuriile și cuvintele triviale au făcut vâlvă pe rețelele de socializare.

Rcent, Viorica a postat pe contul său de socializare un mesaj în care anunta că nu vor mai da declarații cu privire la problemele în care este implicată Margherita.

Am decis ca, pentru o perioadă, să nu mai dăm declaratii in spatiul public. Avem incredere in institutiile statului roman si suntem pe deplin convinsi că iși vor indeplini atributiile cu profesionalism, conform competentelor si legislatiei in vigoare. Multumim presei care a demonstrat respect față de deontologia profesională si ne-a fost alaturi, permitandu-ne si nouă să ne spunem punctul de vedere. Să auzim de bine ! Vă rugăm să respectati decizia noastră si dreptul la viata intimă al fiecarei persoane!, scria Viorica, pe Facebook.