Cum se distrează copiii bogați ai miliardarilor. În ce lux trăiesc moștenitorii asiatici

Serialul "Bling Empire" a fost lansat anul acesta pe 15 ianuarie, are doar un sezon și poate fi urmărit pe Netflix.

Serialul este foarte asemănător cu filmul "Crazy Rich Asians" din 2018, însă urmărește și modelul emisiunii surorilor Kardashians, numit "Keeping Up With the Kardashians". Producția pune accent pe viețile pline de farmec a lui Kane Lim și ale prietenilor săi. Protagonistul este fiul unui miliardar din Singapore.

Moștenitorul în vârstă de 30 de ani a crescut în Singapore, unde familia sa și-a câștigat averea din industria petrolului, transport maritim, cisterne și imobiliare, dar adevărata sa pasiune este moda.

Citește și: Topul 10 cele mai bogate femeie din lume. Cum au devenit miliardare